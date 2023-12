Nívós szakmai elismeréseket vehettek át a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának oktatói

A Bartók Rádió Petőfi 200 címmel hirdetett zeneműpályázatot, melyre Petőfi Sándor verseit vagy azok részleteit felhasználva készíthettek kórusműveket a jelentkezők a Magyar Rádió Gyermekkórusa számára – olvasható a Haon.hu-n.

Csorba Gergő szerint az elismerés nagyszerű szakmai visszajelzés. Forrás: Dehir.hu

A felhívás célja az volt, hogy zenével ünnepeljék meg a reformkor lángelméjét, összekapcsolják a különböző művészeti ágakat és megismertessék a legifjabb generációval Petőfi életművének jelentőségét.

A kiírás legjobbjainak választott műveket a gyermekkórus hangversenyén, a Zeneakadémián mutatták be, és itt díjazták a nyertes darabok szerzőit is. Az eseményen felcsendült Szalai Katalin, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Magánének Tanszék mesteroktatójának Pinty úrfi című darabja is, amely a pályázaton az első helyet szerezte meg. A Debreceni Egyetem oktatója a Zeneakadémia színpadán vehette át a győztesnek járó oklevelet.

A Zeneművészeti Kar Rézfúvós és Ütőhangszer Tanszék óraadó tanára, Sárvári József művét is díjazták. A Szeget szeggel című darab a harmadik helyezést érte el. Nemzetközi elismerésben részesült Csorba Gergő, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Vonós Tanszékének tanársegédje, akit a világ vezető online zenei versenyén, a Nemzetközi BTHVN Wien Music Competition sorozat keretében díjaztak. A pályázatokat videón kellett elküldeni, ezeket aztán egy neves külföldi művészekből álló szakmai zsűri értékelte és rangsorolta. A beérkezett művek közül választották a gitárosok kategóriájában a legjobbnak a DE ZK szakemberét, aki két olasz művészt megelőzve a verseny első díját hozhatta haza Bécsből.

Csorba Gergő elárulta, hogy az elismerés nagyszerű szakmai visszajelzés a több évtizede tartó munkájáról, megerősítése annak, hogy folyamatosan fejlődik, és a siker a Debreceni Egyetem számára is kiemelt jelentőségű.

A díjátadót és a gálakoncertet a bécsi Musikverein impozáns épületében, az újévi koncertek helyszínén rendezték meg.

Borítókép: A Debreceni Egyetem díjazott oktatói (Forrás: unideb.hu)