Hangszerek az egyedi igények szolgálatában

Megtudhatjuk többek között, hogy Váradi Péter 2007-ben készítette az első hangszereit, és 2014 óta főállású hangszerkészítő. Főiskola mellett kezdett hangszerkészítést tanulni, a mérnök-informatikusi diplomamunkáját is hangszerkészítés-gyártásból írta.

Váradi Péter hangszerkészítő mester és néhány alkotása (Forrás: Facebook/Peter Crow Design)

A hangszerkészítő mester azt is elárulta, hogy az első gitárját főiskolásként egy évig tartott elkészíteni, elsősorban a szabadidő és a megfelelő szerszámok hiányában. Ehhez képest most már egy-másfél hónap alatt elkészül egy hangszer.

− Minden mozdulathoz, feladathoz elengedhetetlen egy célgép, amivel pontosan, precízen tudsz dolgozni. A marásokhoz, csiszoláshoz és a bundozáshoz is van egy külön gépem például − mondta Váradi Péter, aki arra is kitér a beszélgetés során, hogy mi inspirálta a különleges, fej nélküli Katana-modellek készítésekor .

Szerettem volna egy olyan modellt, ami egyszerű és könnyű, tehát ergonómiai szempontok is vezéreltek. Egy ilyen Katana könnyebb és mobilisabb, mint egy 3-4 kg-os Les Paul, amitől leszakad a hátad és a vállad, ha huzamosabb ideig cipeled vagy játszol rajta. De emellett az is fontos volt, hogy bármit meg tudj vele oldani zeneileg, hogy az ergonómia ne menjen a hangzás rovására. Mindenki, aki játszott rajtuk, azt vette észre, hogy sokkal jobban rezonálnak, mint más hangszerek. Erre talán az a magyarázat, hogy mindkét végükön le vannak satuzva, nincs fej, ahová még ki tudna menni a rezonancia

− avatta be az olvasókat a hangszerkészítő mester, aki emellett a hangszerek elkészítésekor felhasznált különböző anyagok jelentőségét is részletesen kifejti az interjúban.

A cikk teljes terjedelmében a kulter.hu oldalon olvasható.

Borítókép: Kezdetben egy évig készült, ma már egy-másfél hónap alatt megszületik egy-egy hangszer. Váradi Péter hangszerkészítő mester és néhány alkotása (Forrás: Facebook/Peter Crow Design)