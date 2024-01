József és a színes álomkabát ismét hatalmas sikert aratott

– Kivétel nélkül szinte minden közreműködőnek a szíve csücske lett ez a darab. Nekem személyesen is nagyon nagy kedvencem – köszöntötte Szirtes Tamás igazgató, a 2008-ban bemutatott produkció rendezője a jubileumi előadás közönségét. Az intézményvezető az 1968-ban született musical, Andrew Lloyd Webber és Tim Rice első közös munkája kapcsán azt is felidézte, hogy a fiatal, pályakezdő szerzők egy iskolai ünnepségre alkották meg a művet. Eredetileg oratórium formájában adták elő, és – bár már így is nagy sikert aratott – nehezen találta meg a helyét a világ színpadain. Olyannyira, hogy máig sem nyerte el a végleges formáját, folyamatosan változik. Kiemelte azt is, hogy a szerzők az egyik legnagyobb bibliai történetet dolgozták fel, amely a kiválasztott fiú históriáját tárja elénk a kitaszítottságától kezdve egészen a felemelkedéséig.

Láthatjuk, ahogy megküzd a bosszú vagy megbocsátás dilemmájával. Egy csodálatos katarzist ígér, szeretetet és toleranciát hirdetve. Mindezt egy olyan szemtelen és friss zenei formában teszi, ami egy húszéves fiatalemberhez illik. Végigkalandoztat minket a kor zenei stílusain, megidézve a nagy előadókat, köztük Elvis Presley-t. Egyszerre fenséges és mulatságos

– hangsúlyozta az igazgató, beszédében köszönetét fejezve ki az előadásban közreműködő minden társulati tagnak, akik a színpadon és a háttérben egyaránt tehetségük, tudásuk legjavát nyújtják estéről estére.

A 300., jubileumi előadáson József szerepében Puskás Péter, Solti Ádám és Szaszák Zsolt lépett színpadra. A Narrátort Gallusz Nikolett, Kecskés Tímea, Ladinek Judit és Nyári Darinka alakította, az Elvis Presley hasonmásaként megjelenő rocksztár, Fáraó szerepében pedig Posta Victor, Csiszár István és meglepetésfellépőként Gönczi Gábor is „megfürdőzött”. A közönséget az előadás végén több ráadásprodukció is várta. Többek között az egykor Józsefként népszerűvé vált kiváló művész, Serbán Attila is színpadra lépett a Börtönbe vethettek kezdetű dallal, és az egykor Fáraót alakító Vastag Csaba is újra felszántotta a színpadot a darab leglendületesebb rock and roll dalával.

Vastag Csaba és Serbán Attila is szívükbe zárták az előadást (A szerző felvétele)

A közönség ezen az estén is megtapasztalhatta, hogy a zenei stílusok kavalkádjában milyen jól megférnek egymás mellett egyebek közt a country, a rock and roll, a francia sanzon, a calypso és a musical jellegzetességei. Egymás hatását kiegészítve hol ironikus humorral szórakoztatják a közönséget, hol pedig mély érzelmeket és tartalmas gondolatokat közvetítve emlékeztetnek az élet fontos alapigazságaira.

A testvérek példáján keresztül egyebek mellett a változás és a fejlődés lehetőségére is felhívják a figyelmet, míg József a megbocsátás fontosságára tanít. Emellett példaértékű hitével és kitartásával arra ösztönöz, hogy ne adjuk fel az álmainkat. Ne felejtsük el: érjen bármilyen sorscsapás, ha Istennek terve van velünk, célba érhetünk.

Ezeket a fontos üzeneteket emelték ki lapunknak az előadás főszereplői is.

A Józsefet alakító Solti Ádám például azt hangsúlyozta, hogy ez a darab és ez a szerep valóban a szíve csücskévé vált. Egyebek mellett azért, mert egy olyan páratlan endorfinforrás és olyan fontos üzenetet közvetít, amire minden embernek szüksége van. Hangsúlyozta, hogy József karaktere is rendkívül példaértékű a maga hitével, céltudatosságával és kitartásával.

Serbán Attila és József karaktere sok nézőnek elválaszthatatlanná vált egymástól. A 300. előadáson a karaktert ismét életre keltő művész a darab kapcsán az álmok, a célok szerepét hangsúlyozva lapunknak felelevenítette egy gyermekkori emlékét is.

– Emlékszem, hogy 1997-ben édesanyámmal a körút másik oldalán álltunk, a Madách Színházzal szemben, amikor azt mondtam neki, hogy egyszer itt fogok énekelni. Ennek semmiféle realitása nem volt akkor, hiszen én táncos voltam, és igazából teljesen más szegmensben mozogtam. De az élet mégis úgy csűrte-csavarta a dolgokat, hogy végül is itt kötöttem ki. És ez a darab is arról szól, hogy higgyünk az álmainkban és ne adjuk föl. És mindig legyen valami pozitív célunk az életben, ami továbblendít a nehéz időszakokon – hangsúlyozta a művész, hozzátéve egyebek mellett azt is, mennyire felemelő és megtisztelő érzés volt azt érezni színpadra lépve, hogy ennyire szereti a közönség és a kollégák.

– Hogyha a pályádon egy olyan szerep vagy dal van, amivel azonosítanak és amiért szeretnek az emberek, ráadásul ez igazán te vagy, az egy óriási dolog. Nekem csodálatos élmény volt ez az este, és nagyon hálás vagyok érte mindenkinek – osztotta meg érzéseit a művész.

Józsefek, ezúttal álomkabát nélkül Solti Ádám, Puskás Péter, Szaszák Zsolt és Serbán Attila (A szerző felvétele)

Gallusz Nikolett énekes-színésznő, aki a Narrátort alakítja, szintén megosztotta lapunkkal azt, hogy számára mi a legfontosabb üzenete a darabnak.

– Pár éve mentálhigiénés segítő lettem, így engem ebben a történetben elsősorban az érdekel, hogy az emberek Józsefhez hasonlóan a gödör aljára kerülve hogyan tudnak annyi erőt és hitet összeszedni, hogy továbbgördüljenek az életben. Hogyan tudják belátni azt, hogy maga az élet, illetve az, hogy itt vagyunk, a legnagyobb ajándék – mondta Gallusz Nikolett, hozzátéve, hogy a darab másik nagyon fontos üzenete, hogy soha ne adjuk fel.

– A pályám elején nagyon álmodozó voltam, és nagyon sokat tettem azért, hogy megvalósítsam a céljaimat. Rengeteg órára jártam, táncolni, énekelni tanultam, képeztem magam. Viszont nagy álmodozóként nehezen kapcsolódtam a társaságokhoz. Ezen a ponton is teljesen megértem József történetét. Azt, hogy először kiveti a közösség, majd utána ő ezért nem bosszút áll, hanem, látva az egész képet, az általa és a testvérei által megtett utat, képes az irgalmasságra és a megbocsátásra. Ehhez persze az is elengedhetetlen, hogy a másik fél is képes legyen változni és bocsánatot kérni – zárta gondolatait a művésznő.

Andrew Lloyd Webber csodálatos műve a Biblia legszebb, drámai fordulatokban leggazdagabb történetén, a József-legendán, illetve Thomas Mann tetralógiáján alapul.

Borítókép: Immár 300. alkalommal kelt életre a varázslatos történet a Madách Színházban (A szerző felvétele)