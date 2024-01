Két előadással lép színpadra a Duna Művészegyüttes a Nemzeti Táncszínházban

A hivatásos néptáncegyüttes Apák és fiak – Táncelőadás Nagy Albert gyűjtései nyomán című legújabb produkciója, az apák és fiak közötti szellemi kapcsolaton keresztül a hagyományról, az átörökítésről kíván szólni.

Az előadásban a táncokon keresztül tisztelegnek a kiemelkedő munkát végző Nagy Albert néptáncgyűjtő munkássága előtt, aki az együttes művészeti vezetőjének, Juhász Zsoltnak volt mestere.

Az színpadon többek között Szeged környék leghíresebb gyűjtéseit is láthatja a közönség, a szegvári, baksi, hódmezővásárhelyi és kiskundorozsmai cigányság táncait, de Békés megyéből eleki, méhkeréki, Kalotaszegről nádasdaróci és inaktelki, Küküllő-mentéről pedig lőrincrévéi táncokat is bemutatnak a produkcióban, amelyben Kölcsey Ferenc Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művéből is idéznek részleteket Rubold Ödön Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tolmácsolásában. Január 12-én újra láthatja a közönség a produkciót a Nemzeti Táncszínházban.

Hamupipőke a Nemzeti Táncszínházban (Forrás: Duna Művészegyüttes)

A Duna Művészegyüttes Hamupipőke című, gyerekeknek és családoknak szóló előadása hosszú évek óta nagy sikerrel fut a fővárosi és vidéki színpadokon egyaránt. Az interaktív elemekkel tűzdelt produkció a Grimm fivérek egyik legismertebb, örökérvényű meséjét dolgozza fel. Hamupipőke egy bálban, tánc közben ismeri meg a Herceget, amelynek történetét tánccal, zenével mesélik el.

A Ghymes zenéjére készült lendületes koreográfiákban megelevenedik a királyi udvar élete, a mostohák civódása, az elveszett cipő gazdájának keresése és a szerelmesek egymásra találása.

A Duna Művészegyüttes az európai népek táncaiból (Skandináviától a Balkánig) merítve hozta létre a gyerekek számára érthető és élvezhető, látványos és derűs előadását, amely január 13-án a nemrégiben felújított különleges díszletében lesz látható a Nemzeti Táncszínházban.

Borítókép: Duna Művészegyüttes