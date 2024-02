Lotz Károly híres festménye visszakerült a Gödöllői Királyi Kastélyba

A most eredeti helyére visszakerült festményről szólva Vincze Máté hangsúlyozta, hogy a felújított Lotz Károly-kép egy szimbólum is, amely a XXI. századi Magyarországot kell, hogy jellemezze. Felidézte, hogy a festmény a 30-as évekig Gödöllőn volt, aztán mostoha körülmények közé került a Nemzeti Galéria raktárába, és el is felejtették.