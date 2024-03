,,A jelenlegi oktatás az összetartozás helyett a megosztást táplálja”

Sokan aggódnak az oktatás alakulása miatt az angol nyelvterületen és részben Nyugat-Európában, ezért egyre többen kívánnak visszatérni egy hagyományosabb, klasszikusnak vagy konzervatívnak nevezhető oktatási szemlélethez, mondta el Nicholas Tate a Baranya vármegyei hírportálnak adott interjúban arra a kérdésre válaszolva, hogy mit ért az oktatás konzervatív megközelítése alatt.

A szakember Matthew Arnold tizenkilencedik századi költő és oktató gondolataira hivatkozva elmondta,

Át kell adni a legjobbat, amit eddig gondoltak és elmondtak. Nem úgy, mint egyfajta passzív tudásanyagot, amelyet egyszerűen csak bemagolunk, hanem olyasvalamit, ami tájékoztat bennünket, hogy jobban megértsük a jelent annak fényében, hogy tudjuk, mi volt korábban.

A brit történész hangsúlyozta, nem szabad megengedni, hogy a gyerekeket fiatalon aktivistákká tegyék, olyan szempontok mentén, amelyeket az oktatók éppen elképzelnek, az angol nyelvterületen ugyanis ez valós aggodalmakat kelt az emberekben.

Skóciában néhány iskola azon gondolkodik, hogy megváltoztatják a történelem- és a földrajzórák anyagát, és olyan kurzusokat tartanak, amelyek a klímaváltozásról, fenntarthatóságról, társadalmi igazságosságról és hasonlókról szólnak

– hozta fel példaként a jelközpontú oktatásra Nicholas Tate, aki úgy véli, a legjobb módja annak, hogy jobban megértsük a közvetlen környezetet, és tudjuk, hogy mit kell majd tenni vele, amikor felnövünk, az az, hogy először is megismerjük, honnan jöttünk, és ennek segítségével értsük meg, mi történik éppen most.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy az európai örökséget mindenképpen tovább kell adnunk, az egyre soknemzetiségűbbé váló nyugati országokban is, és mindenkinek meg kell adnunk az érzést, hogy részesei ennek az örökségnek. Ugyanakkor hozzátette, ez nem az jelenti, hogy hagyjuk figyelmen kívül a tényt, hogy az emberek más kultúrákból is érkeznek, hanem tanuljunk az iszlámról, értsük meg az afrikai kultúrák tapasztalatait vagy bármely egyéb civilizáció értékeit. Ugyanakkor a tanterv középpontjában az európai örökségünk átadásának kell állnia.

Nicholas Tate elmondta azt is, Amerikában olyan szempontok jellemzőek az iskolákban, amelyek nem az összetartozást, hanem a megosztást táplálják:

ha fehér vagy, akkor fehér kiváltságaid vannak, és bűnhődnöd kell ezért. Ha nem fehér, akkor elnyomott vagy, áldozat, és harcolnod kell a társadalomban uralkodó fehér uralom ellen. Ha lány, akkor patriarchátusban élsz, és a fiúk ellen kell küzdened. Ha pedig meleg, akkor egy olyan kisebbséghez tartozol, amelyet homofób támadások érnek

– fejtette ki Nicholas Tate, aki úgy gondolja, mindez nem arra hívja fel a figyelmet, hogy mi a közös az emberekben és hogyan kellene együtt dolgoznunk, tisztelnünk egymást és egy közösség részévé válni, hanem a különbözőségeiket hangsúlyozza, ez pedig nagyon megosztó és nem jó sem az egyéneknek, sem a társadalomnak.