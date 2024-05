Magyarságkutató Intézet: Még adósak vagyunk a magyar királyok tiszteletére méltó emlékhely kialakításával

Az eredmények több királyunk – mások mellett Nagy Lajos király –- azonosításához is döntő bizonyítékul szolgálhatnak, valamint lehetőség nyílhat több Árpád-házi herceg azonosítására is. Ezen túlmenően további Árpád-házi királyok azonosításában segíthet Széchényiné Wurmbrand Franciska genetikai analízise is, amelyet szintén az elmúlt hetekben kezdett meg a kutatóintézet.