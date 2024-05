Nagybányai remekművekből nyílik nagyszabású kiállítás a Szabadkai Városi Múzeumban

A Nagybánya vándorkiállítás koncepciója minden helyszínen más és más, ami egyrészt lehetőséget teremt az új, korábban nem látott alkotások bemutatására, másrészt reflektál a helyi kulturális sajátosságokra. A szabadkai tárlaton ezúttal nem csupán a megszokott tájképek, hanem városképek, életképek is nagyobb arányban jelennek meg. 16 teljesen új, Nagybányán vagy Marosvásárhelyen nem szerepelt kép is látható lesz, kiemelt figyelmet szentelve a vajdasági gyökerekkel rendelkező Pechán József lenyűgöző alkotásainak. A korábbi kiállításokon is nagy igény merült fel arra, hogy tárlatvezetés keretében is megismerhessék az érdeklődők a nagybányai festőiskola művészeinek életútját és a képek történetét. A Közép-európai örökség program szervezésében a látogatóknak erre is lehetősége lesz, továbbá ingyenes előadáson is részt vehetnek Ninkov K. Olga, a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténészének és Barki Gergely művészettörténész közreműködésével