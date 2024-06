A Riffkirály újra odacsapott – Eltűnt Ukrajna a Wind Of Change szövegéből

A Scorpions idei turnéja a Love At First Sting Tour 2024 nevet kapta, mellyel a banda negyven évvel ezelőtt megjelent, vitán felül a legsikeresebb albumának állítottak emléket.

Mindez abban is tetten érhető volt, hogy a korábbiakhoz képest lényegesen több dalt játszottak el erről a klasszikus albumról. Csak az utóbbi 15 évben féltucatszor jártak Budapesten, és a koncertet nyitó szám minden esetben az éppen aktuálisan utolsó albumuk egy tempós nótája volt. Most visszatértek a fénykort jelentő idők hagyományához: a Love Love At First Sting album kezdő dala pörgette be elsőként a közönséget, a Coming Home.

Azt a közönséget, amely a sortos, fiatal lányoktól, a bottal járó bácsikig vegyes összetételű volt, bár természetesen a középkorúak adták a publikum zömét. A kiemelt állóhelyeken a „csápolók” a kapunyitás után elfoglalták a helyüket az első sorokban, ahová a később érkezőknek nem is volt esélye odakerülni. Így nem csoda, hogy valóban jó hangulat kerekedett már az Omega Testamentum színrelépésekor, hát még amikor a nagy kedvencek feltűntek a színpadon.

A zenekarvezető, a Gas In The Tank nevezetű dalban megénekelt „king of riffs”, vagyis Rudolf Schenker továbbra is kiváló formában van, Flying V gitárjain dinamikus mozdulatokra dörögtek a riffek szokás szerint.

Az elején mintha a basszus szekció a kelleténél erőteljesebben szólalt volna meg, de aztán valóban átvették a főszerepet a klasszikus scorpionsos gitártémák.

A már említett 1984-ben kiadott Love At First Sting albumon csendültek fel először a legnagyobb Scorpions-slágerek: Rock You Like A Hurricane, Still Loving You, Big City Nights, ezek a dalok sosem hiányozhatnak egy Scorpions-koncertről. A negyven éves évforduló kapcsán azonban előkerült néhány olyan dal is az említett lemezről, amelyet nem, vagy csak kevesebbet játszottak az elmúlt évek budapesti koncertjein.

Az I'm Leaving You-t azért általában ismeri egy az együttes repertoárjával csak közepesen tisztában lévő rockrajongó, de a Crossfire és a The Same Thrill igazi ínyencséget jelenthetett a legnagyobb fanatikusoknak is. Előbbi jellegzetes, egyedi dobjátékának hangzását azért nem sikerült igazán visszaadni, míg utóbbi szám szédületes energiát hozott elő a zenészekből, szemmel láthatóan maguk is nagyon élvezték a ritkán előadott művet.

Klaus Meine és Matthias Jabs (Fotó: Tiago Petinga/MTI)

Ha valaki arra lenne kiváncsi, mi a különbség a lemezen, illetve az élőben hallható rockzene között, annak feltétlenül érdemes lett volna meghallgatnia a Tease Me Please Me című számot az 1990-es Crazy World albumról, illetve a mostani koncerten. A számomra eredetiben kissé bádogosan hangzó nóta egészen új életre kelt, például amikor Rudolf Schenker szaggatta az E dúr első három hangját magában foglaló riffet a refrén előtt.

A koncert egyik csúcspontja az instrumentális Coast To Coast volt, ahol az énekes Klaus Meine is gitárt ragadott, adva a tempót Schenker és Matthias Jabs alá. És ami hanghordozón hallgatva ugyancsak nem feltétlenül jön át: a katarzis, amikor a gitárszólót Rudolf Schenker átveszi a szólógitáros Jabstól, élőben jobban hallható, és látványosabb.

A pár hónappal ezelőtt gerincműtéten átesett Klaus Meine még mindig hibátlanul énekel, viszonylag szépen hajlítgatja is a hangokat, és még az is teljesen rendben van, amikor az eredeti dalhoz képest lemegy a kiugróan magasabb hangoknál egy oktávval. Ez – mármint, hogy ilyenkor nem veszít a nóta semmit az előadás minőségéből – nem magától értetődő dolog egyébként, rá lehet keresni a interneten régi, nagy öregnek számító zenekarok mostani koncertjeire.

Matthias Jabs legutóbb fájós kézzel játszotta végig a turnét, mostanra remélhetőleg ez elmúlt, mivel nem volt rajta az akkor viselt kesztyű. A szólók mindenesetre hasítottak, a Make It Real számvégi gitárpárbajakor pedig egy kézzel tartotta a gitárt, és közben úgy „csiklandozta” a húrokat.