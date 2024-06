Megújult hangzásvilággal kel életre a népszerű mű

A Roxínház Pintér Kata és Horváth Zita rendezésében, áthangszerelt változatban mutatta be a produkciót 2024 tavaszán. A zenei vezető, Sebesi Tamás újraértelmezésének köszönhetően a darab dinamikusabbá vált, közelebb hozva ezáltal a klasszikus művet a mai fiatal generációhoz is.

János vitéz mesés története generációkat köt egymáshoz Fotó: Kozma Attila

Az alkotók – akárcsak a közelmúltban bemutatott Szaffi című, népszerű mesét feldolgozó musicallel – ezúttal is a családoknak kedveznek, ifjakat és örök ifjakat egyaránt megszólítva. A zenés színházat szerető felnőttek mellett így a populárisabb műfajokat kedvelő gyerekek is közel érezhetik magukhoz a János vitéz zenei világát, miközben megismerkednek a daljátéki, komolyzenei stílussal.

Az előadás tavasszal a Huszárvágta Tour részeként már több településen meghódította a közönséget: az idén éppen 120 éves, 1904-ben bemutatott Kacsóh Pongrác-alkotás öt helyszínen nyolc alkalommal elevenedett meg az ifjú kaposvári színészek, illetve a velük együtt játszó és alkotó, őket mintegy mentorokként is támogató tapasztalt művészek, köztük a kaposvári Csiky Gergely Színházból is ismert, jelenleg a Roxínház társulatát erősítő Horváth Zita, a Roxínház Indul a bakterház előadásának Banyájaként is ismert Merkei Mónika, illetve Szabolcsi János előadásában. János vitéz szerepében Orlik Istvánt, Iluskaként pedig a mindössze 18 éves Márkus Csengét láthatja majd a közönség. A tizenhét éves ifjú énekesnő, Wirth Bianka pedig valószínűleg rekordot állít majd fel, mint a Francia királylány eddigi legfiatalabb megformálója.

Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátéka a magyar operettirodalom egyik kiemelkedő alkotása, amely az évek során sem veszített népszerűségéből. Az 1904-ben bemutatott, egyszerre humoros és megható mű Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeményén alapul, és olyan örök érvényű témákat dolgoz fel, mint a szerelem, a becsület, a barátság és a hűség.

A mai fiatalokat is szeretnék megszólítani az előadás alkotói Fotó: Kozma Attila

Az ismert dallamok – köztük például az Egy rózsaszál vagy Jancsi belépője című szerzemények – generációkat kötnek össze, és a mai napig meghatározó élményt nyújtanak minden korosztály számára. A darab időtlen üzenetei ma is aktuálisak, és fontos értékeket képviselnek.

A produkció ezúttal egy festői környezetben, a Somogyvár-Kapuvár Nemzeti emlékhelyen elevenedik majd meg, mindössze 20 percnyi autóútra a Balaton partjától. Ezzel a Roxínház társulata visszatér régi nyári játszóhelyére, ahol több mint 20 évvel ezelőtt ők hozták létre a Somogyvári Nyári Színházat. Egy hosszabb szünet után, 2021-ben ismét újraélesztették a nyári játékok hagyományát, és a Szent László-napok részeként szabadtéri előadásokat tartanak.