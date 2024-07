Omega-rajongóknak: extrákkal adják ki az egyik lemezt

Az Omega nem egy egyszerű zenekar, hanem egy kulturális jelenség. A formáció képes volt arra, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyjon a könnyűzene világában, nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi színtéren is. Az évtizedek során több zenei irányzatot is magukévá tettek, miközben megőrizték egyedi hangzásvilágukat. A 70-es évek elején, a progresszív rock felé való elmozdulásukkal Európa-szerte is felhívták magukra a figyelmet. Most, közel hatvan évvel megalakulásuk után, a rajongók egy újabb különleges kiadványnak örülhetnek: a legendás Babylon újrakiadásának.

Az Omega egyik legendás lemezét számos extrával adják ki újra. Fotó: Santos Productions

Az Omega és az 1987-es jubileum

1986-ban, A Föld árnyékos oldalán című lemezük sikerét követően országos turnéra indult az Omega, amely új inspirációkat hozott számukra. Az 1987-es év a zenekar negyedszázados jubileuma köré szerveződött: megjelent egy díszdobozos kiadás az első öt albumukkal és nagyszabású koncerteket is rendeztek a Kisstadionban. Az eseménysorozat részeként az ünnepi koncertek előtt tervezték a Babylon megjelenését, de a felvételek végül csak később készültek el.

A Babylon album

A Babylon egy olyan időszakban debütált, amikor az Omega már régóta az egyik legnagyobb hazai rockzenekarnak számított. A lemez megjelenésével az együttes újra bizonyította, hogy képes megújulni és friss, izgalmas anyaggal előállni. A címadó dal azonnal megragadja a hallgatót monumentális hangzásával és gondolatébresztő szövegével. A sorok az ókori világ és a modern kor közötti párhuzamokat kutatják, egyben az emberiség időtlen küzdelmeit és vágyait is tükrözik.

Az Omega zenéje mindig is több volt egyszerű szórakoztatásnál, ami itt ugyanúgy tetten érhető. Szövegeik mély tartalommal bírnak, gyakran filozofikus és társadalomkritikai üzeneteket közvetítenek. A Babylon újrakiadása lehetőséget nyújt arra, hogy új rétegeket fedezhetünk fel a zenében és a szövegekben.

Több mint egy átlagos újrakiadás

A Babylon új CD-változata nemcsak a ’87-es kiadvány tracklistáját vonultatja fel. Kibővítették a soha meg nem jelent, angol nyelvű The Dark Side Of The Earth lemez dalaival, amik Kóbor János hagyatékából kerültek elő. Ráadásul a bónuszfelvételek között megbújik egy korábban sosem hallott dal, a Tower of Babel eredeti verziója.

A díszdobozos változathoz a fentebb említetten kívül még egy korong érkezik, rajta az Omega ’87-es Kisstadionban tartott jubileumi koncertjének egy egyórás részletével.

Az i-re pedig azt a bizonyos pontot az a 60 oldalas könyv teszi fel, aminek a nem mindennapi képanyagát Szabó J. Juditnak – Debreczeni „Ciki” Ferenc feleségének – köszönhetjük.

Judit 1985-től fényképezett az Omega koncertjein, portrékat, zenekari fotókat készített, később pedig arculattervezőként lemezborítók, plakátok tervezésében és kivitelezésében is részt vett. A felhasznált képek mind az ő életművéből származnak.

Az újrakiadás egyszerre emeli ki az album értékeit és állít emléket az Omega egy nehéz, ámde inspiráló időszakának. A CD egy igazi gyűjtői darab, amin tökéletes minőségben élvezhetjük ennek a meghatározó érának a lenyomatát. A díszdobozos verziót a rengeteg exkluzív tartalom miatt elsősorban Omega-rajongók figyelmébe ajánljuk.