Vajon milyenek a negyvenezer éves őskori ékszerek?

Az ünnepi esemény Gounod Faust című operájának Ékszeráriájával kezdődött, amelyet a Magyar Állami Operaház művészei adtak elő. A különleges atmoszférájú megnyitón Zsigmond Gábor köszöntötte a megjelenteket: – A hazai közönség egy világszínvonalú ékszerkollekciót tekinthet meg, egy olyan kiállítást, amelyre várjuk a Magyarországra ékező külföldieket is. Az ékszerek történetében benne van a Kárpát-medence történelme is, a hun, avar, középkori ékszerek, III. Béla király méreggyűrűje, Könyves Kálmán kilencszáz éves gyűrűje, az 1848–49-es szabadságharc után a nemzet sorsáért aggódó, a hazáért kiálló, az aradi vértanúkat még tíz évvel később is sirató magyar asszonyok gyászékszerei.

Az ékszerkiállítást Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nyitotta meg. Fotó: MNMKK MNM/Schumy Csaba

A megnyitón a tárlat kurátorai, Hegedűs Zsuzsa, Kiss Erika és Pető Zsuzsa közösen mutatták be a kiállítást. Mint mondták, a kiállítás negyvenezer évet ölel fel, 2021-ben készült a legfiatalabb tárgy, az előkészületek alatt 503 darab műtárgyat tisztítottak meg a restaurátorok, 44 lelőhely anyagát mutatja be a tárlat, 27 kortárs ékszer csodálható meg, és hat téma köré szerveződött a kiállítás.

A tárlatot Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nyitotta meg.

Úgy fogalmazott:

Alapértékeink, emberségünk bemutatásáért külön köszönöm a tárlat valamennyi megálmodójának, megszervezőjének, kivitelezőjének a munkáját. Nagy szükség van rá, hogy időről időre múltunk megidézéséből szerezzünk erőt és inspirációt. A Ragyogj! – Ékszerek ideje éppen egy ilyen inspiráló kiállítás.

A kortárs ékszerművészetet a tárlatban Spengler Katalin európai szinten jegyzett gyűjteményének darabjai, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem jelenlegi és végzett hallgatóinak, valamint oktatóinak munkái képviselik. A kiállításhoz készült sétálólap segítségével körbejárható az egész ház, amely a pop-up tárlatoknak és az állandó kiállítás kiemelt pontjainak köszönhetően egy valódi ékszerdobozzá alakult.

Egyedi süteményt alkotott a kiállítás alkalmából a múzeumkerti Geraldine: Auguszt Cukrászda. A fügés, diós, karamellás ízű monodesszert a tárlatot hirdető központi kreatív ékszerből, a plakáton is látható virágos brossból inspirálódott. A desszert a megnyitót követően, 2024. október 19-étől megvásárolható a múzeumkerti Geraldine Cukrászdában.

Online közösségi médiakampányt is indít a múzeum #ÉkszeremIdeje címmel. A felhívásban arra biztatják a felhasználókat, hogy posztolják magukat kedvenc ékszerükben, és osszák meg a tárgyhoz kapcsolódó ékszertörténeteket. Valamint a TikTok-, Instagram- vagy Facebook-bejegyzésben, legyen az videó vagy fotós poszt, jelöljék a @Magyar Nemzeti Múzeum oldalát, és használják az #ÉkszeremIdeje hashtaget.

A Spotify-csatornán Magyar Nemzeti Múzeum – Ragyogj! címmel megtalálható egy ékszeres tematikájú zenei lista, amelyet a megnyitón résztvevők hallhattak először.

A Ragyogj! – Ékszerek ideje tárlatra váltott jeggyel a Nyakék a késő bronzborból című kamaratárlat is megtekinthető.