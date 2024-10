5 +1 film, amit látnia kell október 23-án

Keserű igazság (M5, 19.00)

Várkonyi Zoltán 1956-ban készült filmje harminc évig pihent dobozban, csak 1986 őszén került a moziba. A hatalom félt ettől a tényfeltáró, a valóságban megtörtént esemény játékfilmes feldolgozásától.

Az 1950-es évek közepén járunk. Sztankó János (Bessenyei Ferenc) egy mezőgazdasági üzemeket építő vállalat frissen kinevezett igazgatója, jó elvtárs, fut vele a szekér. Alkalmazza volt évfolyamtársát, Palóczot (Gábor Miklós), aki most szabadult a börtönből. Sztankó, aki magánéleti problémákkal küzd – szeretőt tart – megrészegült a hirtelen jött sikertől és hatalomtól, erőltetett munkatempót diktál. Ezért nem hajlandó figyelembe venni Palócz figyelmeztetését a siló megrepedt faláról, aminek tragikus következményei lesznek. Sztankó azonban nem akar rossz döntéséért felelni, ezért a politikai okokból már amúgy is börtönben ült Palóczra próbálja hárítani a felelősséget.

Keserű igazság

magyar filmdráma, 90 perc, 1956

rendező: Várkonyi Zoltán

forgatókönyvíró: Kövesi Endre, Várkonyi Zoltán, Nádasy László

2. Szabadság tér 56 (Duna, 15.05)

1956. október 23. és november 4. között az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségéről folyamatos jelentéseket küldtek az itt állomásozó diplomaták a washingtoni külügy- és hadügyminisztériumba, ahonnan válaszként utasításokat kaptak. Néhány évtizeddel később ezek az egykor titkos anyagok szabadon kutathatóvá váltak, melyekből Nagy András író készített forgatókönyvet a Magyar Televízió számára. A film – amit Bereményi Géza rendezett – a követségen összezárt diplomaták életét próbálja rekonstruálni, a drámákat, konfliktusokat, szerelmeket, miközben az Amerikába menő és onnan érkező jelentések pontos szövegét is megismerjük.

Szabadság tér 56

magyar filmdráma, 95 perc, 1997

rendező: Bereményi Géza

forgatókönyvíró: Bereményi Géza, Nagy András

3. Szabadság, szerelem (Duna, 20.00)

1956. Magyarország csupán egy kis csatlósállam a szovjet blokkban, de nagyhatalom is: vízilabda-válogatottja verhetetlen. A pólóssrácok a vasfüggöny mögött is az élet császárainak érzik magukat; élvezik a sikert és a lányok rajongását, magabiztosak és összetartók. Eddig egyetlen egyszer veszítettek: 1955-ben, amikor egy moszkvai mérkőzésen a bíró nem engedte őket győzni. Mindannyian a visszavágásra, a melbourne-i olimpiára készülnek. Ám a történelem alaposan összekavarja a terveiket. Budapesten kitör a forradalom. A csapat fiatal sztárja, Karcsi és barátja, Tibi belekeveredik az utcai eseményekbe. Eleinte csak a kalandot keresik. Karcsinak megakad a szeme Vikin, a harcias műegyetemista lányon és a nyomában járva eljut a forradalom legfontosabb színhelyeire: ott van a Kossuth téren, majd a rádió ostrománál is.

Szabadság, szerelem

magyar filmdráma, 114 perc, 2006

rendező: Goda Krisztina

forgatókönyvíró: Gárdos Éva, Divinyi Réka, Bereményi Géza, Joe Eszterhas

4. Liberté ’56 (Duna, 21.20)

A film a forradalom tizenkét napját fogja át, kerettörténetével együtt azonban egy három évtizedes cselekmény eseményeit követi. 1958 júniusában, Nagy Imrének és társainak kivégzését követően egy egyetemi klub diákjai elhatározzák, hogy színpadra állítják 1956 őszének budapesti történéseit. Egy másik cselekményszál a magyar politikai vezetésen belül – elsősorban Nagy Imre, Kádár János, Maléter Pál és Bibó István alakjához kötve – kíséri végig a konfliktusokat, olykor naív, olykor torzképszerű értelmezésben. A filmben a Kocsmáros szerepében Kóti Árpádot, a Nemzet Színészét láthatjuk.

Liberté ’56

magyar zenés dráma, 110 perc, 2007

rendező: Vidnyánszky Attila

5. Ritmusgyakorlatok – In memoriam Honti Ilona (Duna, 11.30)

Kádár János Magyarország teljhatalmú ura, élete végén azt mondta, hogy itt a Dunánál túl gyors a folyás, túl gyorsan változnak a dolgok. Igaza volt. 1956 és a rendszerváltás között alig telt el több mint 30 év, és egy pillanat alatt cserélődtek ki szerepek. Üldözöttből üldöző és üldözőből üldözött lett. De nem mindegy, hogy ki, hogyan élt a hatalmával és lehetőségeivel. Ennek a gyorsan változó világnak egy tanmeséje ez a történet, amelynek főhősei a veszprémi Brusznyai Árpád és családja, illetve Veszprém rettegett pártvezetője, Pap János párhuzamos történetét mutatja be.

Ritmusgyakorlatok – In memoriam Honti Ilona

29 perc, 2024

rendező: Novák Tamás

+ 1. 56/Z (M5, 11.30)

Mit gondol Magyarországon a Z generáció 1956-ról? Számukra mit jelent az ’56-os forradalom és szabadságharc? Ezekre a kérdésekre keres választ Pigniczky Réka és Kiss Gergő 56/Z című dokumentumfilmje, amelyben a Memory Project archívum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közösen megtervez egy 1956-ról szóló installációt. Az elkészült alkotások azt mutatják be, hogy mit jelent a mai hallgatóknak a forradalom emléke, mindezt párhuzamba állítva az eredeti forradalmi generáció megjelenő emlékeivel. Emellett a művészeti alkotás folyamatát is leköveti a film: az ötletek megszületésétől a tervezésen át az installáció kivitelezéséig.