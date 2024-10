Igazi kuriózum a Budapest Music Center színpadán

A jazz egy olyan műfaj, amit minél több együttjáték során lehet leginkább elsajátítani. A fiatal jazzművészek számára a koncertezés a fejlődéshez elengedhetetlen. Édesapám, Szakcsi Lakatos Béla még életében meg szerette volna alapítani az egyesületet, de erre sajnos már nem kerülhetett sor. Halála után úgy éreztem, szeretném felvállalni ezt az általa is oly fontosnak tartott feladatot, így az egyesület számos tevékenysége mellett a fiatalok támogatását is. Számomra is sokat jelentett fiatalon Lakatos Ablakos Dezső és Babos Gyula szerető-odafigyelő támogatása, a legnagyobb iskola az volt, ha velük játszhattam. Úgy gondolom, nekünk, középgenerációnak, akik még ismertük a magyar jazz – lényegében – alapítóit, tanulhattunk tőlük, kötelességünk továbbadni a tudást, a szemléletet és segíteni a fiatalokat. Az októberi koncert programját úgy állítottuk össze, hogy minden résztvevőnek lehetősége legyen megmutatni tudását, és a közönség is betekintést nyerhessen a jövő jazzéletébe