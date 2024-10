Magyar és nemzetközi sztárok közösen lépnek színpadra az ötödik Bartók Tavaszon

Világsztárokból pedig 2025-ben sem lesz hiány: közös dalesttel érkezik a magyar közönség két kedvence, Diana Damrau és Jonas Kaufmann, Bach nagyívű oratóriumát, a Máté-passiót választotta programjául a korszakot kiválóan ismerő zenei együttes, az Orchestra of the Age of Enlightenment, az európai jazz egyik legmeghatározóbb szereplője, a norvég jazzszaxofonos, Jan Garbarek pedig egyik kedvenc muzsikustársával, az indiai ütőhangszeres művésszel, Trilok Gurtuval ad koncertet.