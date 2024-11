Irodalmi csemegék a Báthory téka könyvbemutatón

Pusztay János bő másfél évtizede alapította meg a Collegium Fenno-Ugricum Kutatóintézetet. Az intézet a nyelvészprofesszor irányításával idén tavasszal a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel közösen indította útjára a Borostyánkőút – Közép-Európa című projektjét, melyben a résztvevők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy közelebb hozzák, jobban megismertessék a közönséggel a térség országait és színes kultúráját. – Évi legalább két nemzetközi konferenciát vállaltunk és legalább hat könyvet, de rögtön sikerült túlteljesíteni a terveinket. Tavasszal Badacsonyban a Hungaro-Baltica témakörben (A Baltikumtól a Kárpát-medencéig) tartottunk konferenciát, ősszel Sárospatakon, ahol áttekintettük a régió nemzetiségi helyzetét (Nemzetiségek régiója). A harmadik konferenciára december közepén kerül sor – emelte ki a Prima Primissima díjas nyelvészprofesszor.

A Báthory téka egyik új kötete.

A Báthory téka könyvei

A Pusztay János főszerkesztésével megvalósuló Báthory téka jelenleg hat tematikus könyvsorozatot foglal magába: a Hungaro-Baltica kifejezetten a magyar–baltikumi témakörnek ad helyet, a Minoritates a kibővített régió kisebbségeinek helyzetével foglalkozik (ilyenek a oroszországi finnugor térségek vagy a jelentős magyar kisebbséggel bíró skandináv vidék is). A Literatura – Studia a régió irodalmáról, népköltészetéről írott munkáknak van szentelve, a Literatura – Opera pedig irodalmi műveknek. Az Országtükör sorozatban a térség országait mutatják be tudományos-ismeretterjesztő stílusban, végül a Borostyánkőút sorozatban olyan témák kapnak helyet, amelyek az egész övezetre jellemzők.

Az első kötetek idén tavasszal jelentek meg, a kiadás most pedig öt újabb kötettel folytatódik, melyek a következők: a Hungaro-Baltica sorozatban két kötet (A Baltikumtól a Kárpát-medencéig; Bereczki András monográfiája: Északi írások. Csekey István írásai az észt és a finn történelemről), a Minoritates sorozatban szintén kettő (Magyarok Skandináviában. Norvégia; Példa Európának. Andreanum 800), míg a Literatura – Opera sorozatban egy irodalmi csemege, Karl Pajusalunak Kempi Karl észt nyelvészprofesszor művészi álnéven írott költeményei jelennek meg (Versben éledő), Pusztay János fordításában. A könyvek elegáns megjelenése Árkossy István festőművész-grafikus munkája.

A bemutatónak ezúttal is a budapesti Józsa Judit Galéria ad helyet november 27-én 18 órakor, amivel kapcsolatban Pusztay János külön háláját fejezte ki a galériatulajdonosnak: – Ennél méltóbb, lélekemelőbb, ihletőbb környezetet nehéz elképzelni – mondta. A Báthory tékával kapcsolatban elárulta továbbá, hogy az erdélyi fejedelmet a Baltikum életében játszott jelentős szerepe miatt választották címadónak: lengyel királyként Livónia nagyfejedelme is volt, Vilniusban egyetemet alapított, Tartuban líceumot (ahol megszületett az első észt nyelvű katolikus Biblia-fordítás), és egy észt–lett határon elterülő városnak – észtül Valga, lettül Valka – is ő adott városi rangot, a város címerében mai napig látható a Báthory-kard.

A projekt vezetőjeként nem tudok eléggé hálás lenni a Tokaj-Hegyalja Egyetem alapító rektorának, Bolvári-Takács Gábor professzornak és jelenlegi rektorának, Kéri Szabolcs professzor úrnak, hogy vállalták és támogatják az elképzelést. Köszönet illeti az egyetem kuratóriumát is az anyagi támogatásért. A projekt egyes elemei nem valósulhatnának meg a Finnugor Népek Világkongresszusa magyar nemzeti szervezetének közreműködése nélkül, köszönet érte Rubovszky Éva elnök asszonynak – hangsúlyozta a professzor.

Mint mondta, a projekt egyelőre két lábon áll: konferenciaszervezés és könyvkiadás, de már dolgoznak az oktatási programokon is.