Ez volt a magyarok szerint a tíz legjobb film 2024-ben

A Mafab.hu által felállított top 10-es lista a filmek bevételből indult ki – az alsó határ 150 millió forint volt –, nagyon erősen súlyozva a tetszési index-szel. Erre szükség volt, mert meglehetősen nagy különbségek voltak az egyes filmek bevétele között.

A Vad robot című animációs film a dobogó harmadik fokán végzett

A magyarok kedvence 2024-ben az Agymanók 2. volt, 1,4 milliárd forint bevétellel, 85 százalékos értékeléssel. A Disney és a Pixar új filmjében visszatérünk Riley fejébe, aki immár tinédzser. A Főhadiszállás komoly átalakításokon esik át, hogy új érzelmek kaphassanak helyet benne. Felbukkan Feszkó, és úgy tűnik, nincs egyedül.

A második Herendi Gábor romantikus vígjátéka, a 98 százalékosra értékelt Futni mentem 547 millió forint bevétellel. A film főszereplője egy anya (Udvaros Dorottya), aki férje halála után elhatározza, hogy teljesíti annak utolsó kívánságát, és lányaival (Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix) váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra.

Dobogós a Peter Brown bestsellere alapján készült Vad robot című animáció 268 millió forint bevétellel és 96 százalékos értékeléssel. A film érzelmes történet arról, hogy mind képesek vagyunk „felülmúlni a programunkat”, hogy többé váljunk, mint amire a sors szánt minket.

Szeretett filmek, amik nem jutottak fel a dobogóra

A negyedik helyen egy másik animáció, a Vaiana 2 végzett a Disney-től 374 millió forint bevétellel, 90 százalékos tetszési indexszel. A zenés fantasy kalandfilm Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz Vaiana és Maui útja ebben a sokak által várt folytatásban.

Ötödik lett a Dűne: Második rész. Miután Paul Atreides herceg (Timothée Chalamet) megmenekült, az a sorsa, hogy bosszút álljon a családjáért, de döntenie kell, hogy élete nagy szerelmét választja-e, vagy beteljesíti a végzetét.

Hatodikként egy újabb magyar filmet, Szimler Bálint független alkotását, a Fekete pontot találunk, mely 82 százalékos értékelést kapott és 267 milliós bevételt generált.

A hetedik a Deadpool & Rozsomák lett a Marvel Studiostól, több mint 1,5 milliárd bevétellel, de csak 69 százalékos értékeléssel.

A toplista nyolcadik helyén egy újabb animáció, a Gru 4 áll, mely 1,1 milliárd bevétel mellett 72 százalékos értékelést kapott. Hét év szünet után egy új családtagot üdvözölhetünk, ifjabb Grút, akinek feltett szándéka, hogy az apját szekírozza.

A kilencedik az érzelmes, felkavaró és fordulatos It Ends With Us – Velünk véget ér lett 417 millió forinttal és 75 százalékkal.

A Majmok bolygója: A birodalom zárja a top 10-et 181 milliós bevétellel és 71 százalékos tetszési indexszel.