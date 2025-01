Ókovács Szilveszter: Hozzáférhetővé kell tenni az opera kincseit

Aki netalán ismeri gróf Bánffy Miklós zeneszerzői múltját, felismerhette egyik szerzeményét az Operaház OperaShopjában tartott szerdai sajtóesemény kezdete előtt, amelyet az intézmény több jeles apropóból a magyar kultúra napjára időzített. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója szerint össze kell gyűjteni és hozzáférhetővé kell tenni az opera kincseit. Hiszen azokhoz is el kell vinni a kultúrát, az operát, akik nem jutnak el az Operaházba.

Ókovács Szilveszter és Karczag Márton a sajtóeseményen. Fotó: Nagy Attila

Ókovács Szilveszter bejelentette, hogy ingyenesen elérhetők az Opera korábbi könyvei

Az eseményen bemutatták a Reformátorok az Operaházban – A Bánffy–Hevesi-korszak című kötetet, amelynek szerzője Karczag Márton, a Dalszínház emléktárvezetője.

Mint elhangzott, a kiadvány gróf Bánffy Miklós 1912 és 1918 közötti vezetői periódusát dolgozza fel. A hiánypótló kötet először foglalkozik részletesen az erdélyi polihisztor nevéhez fűződő operaházi korszakkal, ami épületfelújítással indult, két világhírű Bartók-premierrel ért véget, első két évében pedig kulcsszerepet játszott a Nemzeti Színházból szerződtetett főrendező, Hevesi Sándor.

A több mint négyszáz oldalas, gazdagon illusztrált kötetben archív felvételek, visszaemlékezések, újságcikkek és a történelem viharaiból fennmaradt szűkös levéltári dokumentumok nyomán idézi fel a szerző az 1912 és 1918 közé eső időszakot.

Karczag Márton párhuzamos életrajzokon keresztül mutatja be a két dalszínházi vezető, a kolozsvári református arisztokrata és a nagykanizsai zsidó származású polgár pályafutását a dualizmus évtizedeiben, valamint felvázolja az operaházi operajátszás a Bánffy–Hevesi-korszakot megelőző hagyományait is. Érdekesség, hogy a könyv gazdag válogatást kínál Hevesi Sándor korábban lappangó zenei témájú írásaiból és Bánffy Miklós ugyancsak szinte ismeretlen zeneszerzői szárnypróbálgatásai is helyet kaptak benne.

Karczag Márton a kötet kapcsán lapunknak elmondta, hogy Bánffy Miklós igazi polihisztor volt, akinek életműve szerteágazó. A könyv írása során az volt számára a legizgalmasabb momentum, hogy felismerte Bánffy és Hevesi együttműködését.

Teljesen új alapokra fektették az operajátszást. Hevesi volt az első társulaton kívülről érkezett főrendező, aki az operára színházi műfajként tekintett

– magyarázta.

Bemutatták a Reformátorok az Operaházban – A Bánffy–Hevesi-korszak című kötetet. Fotó: Magyar Állami Operaház

Mint megtudtuk, elképzeléseiben kulcsszerepet szánt a kotta mellett a szövegkönyvnek is, ezért a bemutatókhoz, felújításokhoz a műveket újrafordította és -fordíttatta, a magyar operák színrevitele érdekében pedig librettópályázatot hirdettek, aminek nyomán 1924-re született meg a két világháború közti sikerdarab, a Farsangi lakodalom. Igyekeztek felhívni a figyelmet a műfaji sokszínűségre, felélesztették Mozart és Verdi műveinek kultuszát.

Miller Lajos Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes és Ókovács Szilveszter. Fotó: Nagy Attila

Ókovács Szilveszter az eseményen bejelentette, hogy január 22-től ingyenesen elérhetők az Opera korábbi könyvei, összesen hat kötetet tettek digitális formában hozzáférhetővé honlapjukon. A főigazgató arról is beszélt, hogy az OperaVision felületén jelenleg John Adams Nixon Kínában című operájának magyarországi premierje tekinthető meg március 29-ig, és a nemzetközi együttműködés a következő években is folytatódni fog. Emellett megújult a DigiTár, amelyben a 2024. szeptemberi évadkezdésig több mint hatvanezer előadáshoz kapcsolódóan mintegy hétezer művész és több mint hatmillió adat érhető el.