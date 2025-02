Banálisnak tűnő kérdésekből indul ki a Ludwig Múzeum új kiállítása

A Ludwig Múzeum gyűjteményéből rendezett válogatás éppen ezekből a gyakran banálisnak tűnő kérdésekből indul ki, és ezeket fókuszba állítva, interaktív elemekkel kiegészítve és új nézőpontokat kínálva ösztönzi a nézőt a művek önálló értelmezésére, rajtuk keresztül a művészet mélyebb megértésére és személyes kapcsolódások kialakítására.

A Ludwig Múzeum új kiállításának középpontjában a gyakran ismétlődő kérdések állnak. Fotó: Szabó Zsófia

Új nézőpontok a Ludwig Múzeum kiállításán

A Gyakran ismételt kérdések című tárlaton a modern és a kortárs művészet, valamint a klasszikus művészeti hagyományok viszonyát vizsgáló kérdéseket emelik ki. Ugyanis a múzeumlátogatók jelentős része a klasszikus művészet irányából közelít a modern és kortárs tendenciákhoz, ezért az a cél, hogy elősegítsék a befogadást, éppen ezért a művek mellé, illetve a kiállítóterekbe mediális tárgyak, játékok, feladatok is kerültek. Ugyanakkor arra is törekszenek, hogy megfogalmazzák általában a múzeum működéséhez, a muzeológiához, a múzeumi hozzáférhetőséghez kapcsolódó kérdéseket is, és közösen keressenek rájuk válaszokat.

Az értelmezéshez a legjobb kiindulópontot természetesen maguk a kiállított műalkotások adják. Ezúttal viszont a kortárs képzőművészethez kapcsolódó kérdések és kérdezéstechnikák állnak a középpontban. Kiemelt szerepet kapnak azok a módszerek és eljárásmódok, amelyek elősegítik az aktív párbeszédet, és támogatják az értelmezést, a befogadást, a művészi gondolkodásmód megismerését és megértését.

A kiállítást iskolai és egyetemi csoportoknak, pedagógusoknak és múzeumpedagógusoknak egyaránt ajánlott, de nem feltétel művészettörténetben és kortárs művészetben való jártasság. Kiállításukkal azokat is szeretnék megcélozni, akik nem alkotók, nem tanultak művészettörténetet, nem rendszeres múzeumlátogatók. Ugyanakkor számítanak a szűkebb szakmai közönség érdeklődésére – művészekre, művészetpedagógusokra, kurátorokra is.

A Ludwig Múzeum kiállítása a Máš umělecké střevo? (Van művészi vénád?) nemzetközi művészetpedagógiai kezdeményezésben részt vevő szervezetek (köztük a Ludwig Múzeum) által írt könyvhöz (Proc umeni?/Miért művészet?) is kapcsolódik.