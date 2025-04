Sokan fogják imádni a Városliget új attrakcióját

Amióta megnyitotta a kapuit a városligeti Nagyjátszótér, már több mint három és fél millióan látogatták meg, miközben a környékbeli iskolák diákjai rendszeresen használják a Városligeti Sportcentrumot és az Ifjúsági Sportpályákat. De népszerű programoknak számítanak a parkban a Madárbarát tanösvény vagy a Mőcsényi Mihály botanikus kert ismeretterjesztő sétái is. A Magyar Zene Háza, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza programjai úgyszintén népszerűek, idén pedig a kulturális élet még jobban felpörög a fák között.

A Városliget új attrakciója, a Lapozó. Fotó: Polyák Attila

Azt szeretnénk, hogy a gyerekek a szabad mozgás öröme, a játékok használata, a közeli intézmények kulturális élménye mellett az élet egyik legfontosabb dolgával is gazdagodnának: az olvasás örömével és a könyvek szeretetével. Reményeim szerint miután megpihennek a mászókázás után, és elindulnak például a közeli Magyar Zene Házába egy múzeumpedagógiai programra, leülnek kicsit, átlapoznak egy könyvet, amit valaki más hagyott itt, hazaviszik, majd visszahozzák, így állandósul a jövőben a kötetek folyamatos cseréje

– mondta el a hétfői sajtótájékoztatón Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Hangsúlyozta: fantasztikus az az együttműködés, amelyet a Libri-Bookline Zrt.-vel kötöttek, hiszen amellett, hogy – reményeik szerint – ezzel az új szolgáltatással a gyerekek sokaságával szeretik meg az olvasás örömét, a Liget+ felhasználói az eddigi alapkedvezményen túl akár huszonöt százalékos további engedményekkel vásárolhatnak a könyváruházban.

A Városliget és az irodalom kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza, mások mellett Karinthy Frigyes, Jókai Mór, Arany János és Krúdy Gyula is rendszeresen látogatott ki, pihent le kicsit és nyert itt ihletet. És, miként Köbli Gyula, a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója hozzátette, a könyvek és az olvasás a kultúra megkerülhetetlen elemei, és bízik benne, hogy a városligeti látogatásoknak is a szerves részévé válik majd. Biztató jel ebből a szempontból, hogy nagy örömükre már számtalan kötetet elvittek a Lapozó nevet viselő installációból és mindenkit arra bátorít, kövessék ezt a példát.

Magam is tapasztaltam szülőként, milyen nehéz rávenni a gyerekeket a hazaindulásra a nap végén, egy jó könyv azonban tökéletes fájdalomdíj lehet

– tette hozzá, majd elkezdték feltölteni a kihelyezett polcokat, ahol mások mellett olyan kötetek sorakoztak, mint a Misu, a kisnyuszi, a 365 egyperces esti mese vagy a Tea angyalai sorozat.

Köbli Gyula, a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója és Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón Fotó: Polyák Attila

A kültéri könyvinstalláció működése nem is lehetne egyerűbb: a kínálatot a közösség alakítja ki úgy, hogy mindenki szabadon elvihet egy-egy kötet, cserébe egy másikat helyezhet a helyébe, utóbbi azonban nem kötelező, ha épp nincsen nála egy sem, később is pótolhatja, akár a hazavitt példány visszahozásával is. Emellett a Bookline is gondoskodik arról, hogy minél gazdagabbak legyenek a polcok. A Lapozó fő célja ugyanis, hogy a könyvek ne polcokon porosodjanak, új életet élve minél több gyerekhez eljussanak. Így ezzel a szolgáltatással interaktív módon egyszerre sarkallnak a felfedezés örömére és a közös élmény megélésére.

Nem ez a Libri-Bookline Zrt. első ilyen kezdeményezése, jelenleg már az ország tizenkét pontján, Budapesten és vidéken egyaránt üzemel Lapozó, ezeknek a számát pedig a jövőben bővíteni tervezik, ugyanakkor a Városligetben kifejezetten a gyerekkönyvekre fókuszálnak. A cég emellett folyamatosan újabb akciókkal készül az irodalom megszerettetése céljából, jelenleg például a májusi Könyvcserepikniket szervezik.

Kiemelt kép: Lapozó a Városligetben. Fotó: Polyák Attila