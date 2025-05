Ismét Kecskeméten a világ szeme, 17. alkalommal kerül megrendezésre az ország egyik legnívósabb fesztiválja

Minden eddiginél színesebbnek ígérkezik az idén 40. születésnapját ünneplő KAFF programja, ahol május 27.–június 1-je között több mint 300 filmet vetítenek. Versenyprogramban fut majd többek között Gints Zilbalodis az idén a legjobb animációnak járó Oscar-, Golden Globe és Európai Filmdíjat is elnyert Áradás (Flow) című filmje, az Oscar-díjas Michel Hazanavicius tavaly Cannes-ban debütált, a Kecskemétfilm közreműködésével készült A legértékesebb áru (The Most Precious of Cargoes) című munkája és az Oscar-jelölt Claude Barrasnak a locarnói filmfesztiválon díjazott Vademberek (Savages) című animációja.

KAFF 2025: Egy hét múlva kezdődik a 17. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

A versenyprogram nyolc egész estés alkotásán túl további hat egész estés animáció lesz látható moziban. A Bogyó és Babóca, az Angelo a varázserdőben, a Mókus és Rézi megmentik az erdőt, a Mesék a varázskertből és a Robotálmok elsősorban a gyerekek érdeklődésére tarthatnak számot, míg a Fekete pillangók inkább a felnőtteknek szól. Ebben három nő a világ egymástól távoli részein ugyanazzal a problémával küzd: az éghajlatváltozással. A globális felmelegedés miatt mindent elveszítenek, és a túlélés érdekében kénytelenek kivándorolni. Kecskemét főterén, szabadtéren, óriás kivetítőn pedig olyan kultikus filmek peregnek majd, mint Jankovics Marcell utolsó alkotása, a Toldi, a Családi legendák, a Hófehér, a Szaffi és Az idő urai.

A 17. KAFF díszvendége az északi országok szakmai érdekképviseleti szervezete, a Nordic Animation. Három blokknyi válogatást láthatnak majd a nézők, amelyekből kiderül, hogy az észak-európai országok – Svédország, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland – animációjában több visszatérő téma bukkan fel.

Az egyik a melankolikus humorral fűszerezett egzisztenciális szorongás amiatt, hogy a társadalom egy jól működő szociáldemokráciában él, ahol a túlélésért folytatott harcot már megnyerték az előző generációk. De nem hiányoznak azok a filmek sem, amelyek reflektálnak a régió szexuális felszabadulására és a nemek közötti egyenlőségre. A szerelem és a szex, a hatalom és a szenvedély, a test és a fájdalom témái időtlenek az északi országokban.

Öt könyvbemutató is gazdagítja a KAFF szakmai programját. Dr. Kollarik Tamás és dr. Takó Sándor Filmkészítők kézikönyve hazánk első, kifejezetten filmalkotóknak készült, közérthető, gazdagon illusztrált jogi, üzleti és produceri szakkönyve. Dr. Cseporán Zsolt, dr. Kollarik Tamás és Petri Zsolt A magyar animációoktatás jövője című hiánypótló műve szintén most debütál.

Varga Zoltán filmtörténész negyedik önálló kötete, a Magyar animációs rendezőportrék hét hazai alkotó – Gyulai Líviusz, Cakó Ferenc, Orosz István, M. Tóth Éva, Ulrich Gábor, Csáki László és Bucsi Réka – életművét mutatja be. Kertész Sándor két könyve is a KAFF-on mutatkozik be. Jankó – kép-regényes életrajzok című írása a magyar karikatúra „atyja”, a XVIII. századi Jankó János életútját mutatja be gazdagon illusztrálva, megismertetve a korszak sajtó- és politikai viszonyait is.

A karikaturista Gyulai Líviusz című könyvbemutatójához kiállítás is kapcsolódik, csakúgy, mint Bíró Ferenc és Lendvai Gabriella a DIAkönyv – A magyar diafilmgyártás története című látványos kiadványához, amely a magyar Diafilmgyártó 70. évfordulója kapcsán jelent meg.

Kiállítás idézi fel a KAFF 40 éves történetét is. Látható lesz továbbá a 4SZOBOSZLAY, amely id. Szoboszlay Péter és három gyermeke művészetét mutatja be és Bogyó Péter animációs alkotó Séták című kiállítása is. Vörösmarty Mihály klasszikus művéből, a Csongor és Tündéből készült animációhoz és a sokszorosan díjnyertes Kék pelikán című alkotáshoz szintén kapcsolódik egy-egy izgalmas tárlat.