50 éves A cápa, amely megváltoztatta Hollywoodot és pusztító hatást gyakorolt az ökoszisztémára

Steven Spielberg egy igazi őstehetség: mindössze huszonnégy éves volt, amikor megrendezte minden idők egyik legkiválóbb thrillerjét, a Párbajt, amelyet eredetileg a televízióban mutattak be, de annyira lenyűgözött mindenkit, hogy később a mozikban játszották. És szintén csupán huszonhét éves volt, amikor belevágott A cápa forgatásába, amiről eredetileg nem sokan sejtették, hogy filmtörténeti klasszikussá válik majd.

A cápa volt az első film, amely átlépte Amerikában a százmilliós bevételt. Forrás: TMDB

Mások mellett Zsigmond Vilmos sem, aki korábban a Sugarlandi hajtóvadászaton már dolgozott együtt a rendezővel, amikor azonban felkérték A cápa fényképezésére, visszautasította, mert egyszerűen ostobaságnak tartotta a történetet. Valahol egyébként érthető, hiszen ha megnézzük, hogy az elmúlt ötven évben hány millióan próbálkoztak hasonló állatos horrorral és ezek közül mennyi karcolta meg egyáltalán a nézhetőség határát, akkor a sikerültebb alkotások aránya igencsak sovány.

A titok nyitja mások mellett abban rejlik, hogy a játékidő nagy része nem arról szól, hogy a címszereplővel riogatják a nézőket, sőt: a két óra alatt mindössze nagyjából négy percen keresztül láthatjuk a ragadozót. Így viszont, amikor lecsap, annál hatásosabb, nagy részben azért, mert a film nagy figyelmet szentel az atmoszféra megteremtése mellett az izgalmas és szerethető karakterekre, akikért valóban lehet izgulni, nem csupán állateledelként szolgáló statiszták, mint a legtöbb hasonló alkotásban.

A cápa hatása máig érezhető

A siker pedig nem maradt el, a hétmilliós költségvetésből készült produkció volt az első a világon, amely Amerikában átlépte a százmilliós bevételt, világszerte pedig csaknem félmilliárdot fialt, ami manapság megsüvegelendő lenne, ha az inflációt beleszámítjuk, akkor pedig felfoghatatlan összegekről beszélhetünk. Érdekesség, hogy kiadás-bevétel arányban még nagyobbat kaszálhatott volna a film, ha a végtelenül ambiciózus Spielberg nem találja ki, hogy – miként az akkoriban szokás volt – nem egy épített stúdióban veszi fel a tengeri jeleneteket, hanem a nyílt vízen, a viharos időjárás ugyanis újra és újra nehezítette a forgatást és mintegy másfélszeresére emelte a büdzsét.