  • 50 éves A cápa, amely megváltoztatta Hollywoodot és pusztító hatást gyakorolt az ökoszisztémára
50 éves A cápa, amely megváltoztatta Hollywoodot és pusztító hatást gyakorolt az ökoszisztémára

És sokakat úgy lesokkolt, hogy utána víz közelébe sem mentek. Steven Spielberg megkerülhetetlen klasszikusa, A cápa a jubileum alkalmából most ismét a hazai mozik műsorára kerül néhány limitált vetítés erejéig.

Német Dániel
2025. 09. 27. 6:35
A cápa Forrás: TMDB
Steven Spielberg egy igazi őstehetség: mindössze huszonnégy éves volt, amikor megrendezte minden idők egyik legkiválóbb thrillerjét, a Párbajt, amelyet eredetileg a televízióban mutattak be, de annyira lenyűgözött mindenkit, hogy később a mozikban játszották. És szintén csupán huszonhét éves volt, amikor belevágott A cápa forgatásába, amiről eredetileg nem sokan sejtették, hogy filmtörténeti klasszikussá válik majd.

A cápa
A cápa volt az első film, amely átlépte Amerikában a százmilliós bevételt. Forrás: TMDB

Mások mellett Zsigmond Vilmos sem, aki korábban a Sugarlandi hajtóvadászaton már dolgozott együtt a rendezővel, amikor azonban felkérték A cápa fényképezésére, visszautasította, mert egyszerűen ostobaságnak tartotta a történetet. Valahol egyébként érthető, hiszen ha megnézzük, hogy az elmúlt ötven évben hány millióan próbálkoztak hasonló állatos horrorral és ezek közül mennyi karcolta meg egyáltalán a nézhetőség határát, akkor a sikerültebb alkotások aránya igencsak sovány.

A titok nyitja mások mellett abban rejlik, hogy a játékidő nagy része nem arról szól, hogy a címszereplővel riogatják a nézőket, sőt: a két óra alatt mindössze nagyjából négy percen keresztül láthatjuk a ragadozót. Így viszont, amikor lecsap, annál hatásosabb, nagy részben azért, mert a film nagy figyelmet szentel az atmoszféra megteremtése mellett az izgalmas és szerethető karakterekre, akikért valóban lehet izgulni, nem csupán állateledelként szolgáló statiszták, mint a legtöbb hasonló alkotásban.

A cápa hatása máig érezhető

A siker pedig nem maradt el, a hétmilliós költségvetésből készült produkció volt az első a világon, amely Amerikában átlépte a százmilliós bevételt, világszerte pedig csaknem félmilliárdot fialt, ami manapság megsüvegelendő lenne, ha az inflációt beleszámítjuk, akkor pedig felfoghatatlan összegekről beszélhetünk. Érdekesség, hogy kiadás-bevétel arányban még nagyobbat kaszálhatott volna a film, ha a végtelenül ambiciózus Spielberg nem találja ki, hogy – miként az akkoriban szokás volt – nem egy épített stúdióban veszi fel a tengeri jeleneteket, hanem a nyílt vízen, a viharos időjárás ugyanis újra és újra nehezítette a forgatást és mintegy másfélszeresére emelte a büdzsét.

A hatalmas siker pedig megreformálta a hollywoodi filmforgalmazást, manapság szinte minden egyes reményteli produkció a késő tavasz vagy a nyár folyamán debütál, akkoriban viszont ez nem volt szokás, a júniusban bemutatott A cápa teremtette meg lényegében a blockbuster fogalmát.

…lehet, hogy nem a világ legjobb filmje volt. Viszont könnyen előfordulhat, hogy a világ legjobb moziélménye

– írta Quentin Tarantino a Cinema Speculation című önéletrajzi könyvében, ugyanakkor bár a film érdemei elvitathatatlanok, káros hatást gyakorolt az élővilágra. Legalábbis sokan úgy vélik, abban, hogy az észak-amerikai cápapopuláció a becslések szerint ötven százalékkal csökkent a bemutató óta, a ragadozó démoni ábrázolásmódja is komoly szerepet játszott, ugyanis sokakat a vadászatukra ösztönzött. Spielberg nem is hárította a felelősséget egy néhány évvel ezelőtti interjúban, és miként nyilatkozta, hibásnak érzi magát. Más természetvédelmi szakemberek azonban felmentik a rendezőt és szimplán a túlhalászást vélik a szomorú tendencia okának.

Akárhogy is, a film az ötven év alatt nem sokat veszített az erejéből, köszönhetően annak, hogy nem a gyorsan elavuló trükkökre, hanem a drámára és a feszültségkeltésre helyezte a hangsúlyt, a kerek évforduló alkalmából pedig október 2-tól egy héten át a Mom, a Lurdy, a Gobuda és a Pólus Mozi ismét a műsorára tűzi felújított változatban.


 

 


 


 


 

 


 

