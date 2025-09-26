Nemrég Nicole Kidmant alázta meg szexuálisan, most függőkkel foglalkozik

Harris Dickinson olyan filmekben játszott korábban, mint A szomorúság háromszöge vagy a Vaskarom, a legtöbben valószínűleg azonban a Jókislány után jegyezték meg az arcát, amelyben enyhén szólva is aszimmetrikus kapcsolatot alakított ki Nicole Kidmannel. A színész azonban idén Cannes-ban rendezőként is bemutatkozott, A mihaszna című drámája egy költői és abszurd látomás London peremkerületeiről.

A mihaszna már bizonyított Cannes-ban (Forrás: magyarhangya)

A történet piti figurák hétköznapjain keresztül mesél hitelesen önsorsrontásról és méltóságról, hol tragikomikus, hol drámai konfliktusokkal, parádés alakításokkal. A címszerepben Frank Dillane (Fear the Walking Dead, Harvest) remekel, aki az idei cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában elnyerte a legjobb férfi alakítás díját.

A sztori főszereplője, Mike (Frank Dillane) minden erejével azon dolgozik, hogy megváltozzon az élete. Nemrég szabadult, munkája, otthona hol van, hol nincs, de ha az önpusztítás ördögi vágyát képes lenne leküzdeni, akár még célba is érhetne a boldoguláshoz vezető keskeny ösvényen.

Az alkotás az író-rendező Dickinson személyes tapasztalataiból született, ugyanis olyan emberek között nőtt fel, akik a függőséggel és nehéz életkörülményekkel küzdöttek. A film hitelessége kedvéért pedig különböző jótékonysági szervezeteken keresztül közelről ismerte meg az érintettek valóságát és mindennapi kihívásait.

Az, hogy ilyen emberek között éltem, ráébresztett, hogy bármennyire is civilizált és fejlett az emberiség, még mindig megvannak a hibáink, és újra meg újra visszacsúszunk ugyanazokba a viselkedési mintákba

– nyilatkozta a rendező, aki szerint a függőségről, a nincstelenségről és a traumákról szóló történetek gyakran túl nyomasztóak, ezért humort is szeretett volna beleszőni.

A nagy tragédiákhoz gyakran társul humor és könnyedség. Ez a történet alapvetően a ciklikusságról szól. Hosszú ideig dolgoztam rajta, és szakértők tanácsait is kikértem. Teljes mértékben meg akartam érteni ezt a világot, hogy megtaláljam benne a történetet.

A mihaszna október 9-től látható a hazai mozikban.

Borítókép: A mihaszna (Forrás: magyarhangya)



