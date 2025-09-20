Négymilliárd forintot fordít a kormány a Csoóri Sándor-programra jövőre

Hankó Balázs a Sereglés 2025 című, 349 Kárpát-medencei település részvételével és együttműködésében zajló népművészeti rendezvénysorozat központi helyszínén, a budai Várban beszélt a Csoóri Sándor-program jelentőségéről.

A Csoóri Sándor-program következő keretét másfél milliárd forinttal megemelik ( Forrás: Hankó Balázs Facebook-oldala)

Emelkedik a Csoóri Sándor-program támogatása

A tárcavezető szerint kiemelten fontos, hogy tovább segítsük és erősítsük identitásunkat a Kárpát-medencében, amely hagyományunkban gyökerezik, és mint a kovász, örökíti és összeforrasztja a generációkat. Hozzátette, hogy a több mint négyszáz, néphagyományokat őrző szervezet, az összesen több mint tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester részvételével szombaton zajló Sereglés 2025 fesztivál megmutatja:

a magyar nemzet él, és hagyományunk, kultúránk határokon átívelően köt minket össze, és formál közösséggé.

Sebő Ferenc népzenész, népzenetanár, a nemzet művésze arról beszélt köszöntőjében, hogy a földrészen egyedülálló nyelvünk és kultúránk globalizálódó egysége, amihez világszínvonalú gyűjtő- és elemző munka társul, amely lehetővé teszi, hogy termékennyé fordulva mind Magyarország, mind Európa kulturális identitásának forrásává váljon.

Rábai Miklós táncművészt idézve kiemelte:

az örökölt zenei és tánchagyományt nem őrizni kell, mert nem rab, nem ápolni, mert nem beteg, hanem egyszerűen tovább csinálni.

Megjegyezte, hogy a régiek azt tartották az éneklésről és a táncról, hogy gyógyítja az emberben felgyülemlő feszültséget, legyen az öröm vagy bánat. A táncház 54 éve tartó sikere bizonyítja, hogy a mai nyitott társadalom tagja is igényt tart a normális emberi létre.

A kormány 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy megerősítse a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó közösségeket szakmai munkájukban, a hagyomány megőrzésében és továbbadásában.

A Bátaszéktől Csíkszeredáig több száz helyszínen megvalósuló Sereglés 2025 fesztivál célja, hogy bemutassa egyrészt a Csoóri Sándor-program eddigi eredményeit, másrészt megmutassa, hogy a népművészet nem csupán örökség, hanem élő, lüktető, megtartó közösségi élmény egyben.