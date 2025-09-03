FesteticsKeszthelykiállítás

A leglátogatottabb magyar kastély megőrizte a Festeticsek arisztokratikus pompáját

A Balaton partján fekvő Keszthelyt a régi Magyarország másik gyöngyszeméből, Fiuméból hazafelé tartva látogattuk meg. A kikötővárosi élmények után a Zala vármegyei városban már teljes mértékben a kulturális látnivalókra tudtunk fókuszálni. Így esett, hogy rövid ott-tartózkodásunk alatt megcsodáltuk a Festetics-kastély mesés enteriőrkiállítását, valamint a hat múzeum kincseiből összeállított Főúri utazások, úti kalandok című tárlatot az Amazon Ház Látogatóközpontban.

Kató Lenke
2025. 09. 03. 14:40
A keszthelyi Festetics kastély könyvtára Fotó: Mirkó István
Keszthely és a Festetics család története már a régi időkben összefonódott. Hazánk egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának e kastély kétszáz éven keresztül volt otthona a XVIII. század közepétől. Az épület különlegessége, hogy kis hazánkban vélhetően ebben a kastélyban maradtak meg a legépebben az eredeti belső terek és a berendezési tárgyak, amelyek sok esetben ma is ott találhatók, ahol anno a nemesi család tagjai 1944-es távozásukkor hagyták.

20250124 Keszthely Városkép Fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld SZF A képen: Festetics kastély
A keszthelyi Festetics-kastély. Fotó: Németh András Péter

A Festetics-kastélyban több mint húsz terem látogatható, a legjelentősebb és legpazarabb azonban mind közül a főúri magánkönyvtár (borítóképünkön), ami hazánk egyetlen épen megmaradt ilyen gyűjteménye. Ha azt mondjuk, hogy az ajtaján belépve letaglózó látványban lehet részünk, akkor se lennénk túlzóak. 

A család által a kezdetektől fogva gyűjtött könyvek száma meghaladja a 86 ezret. A gyűjtemény számos ritkasággal büszkélkedhet, és a legrégebbi itt fellelhető kötet Thuróczy János műve, a Chronica Hungarorum 1488-ból. 

Az épületszárnyat, amelyben a könyvtár is található, 1945 áprilisának az elején elfalazták, így óva meg az itt található papírrégiségeket, amelyek így az 1948-ban megalakuló Helikon Könyvtár gyűjteményévé váltak. 

A pazar tölgyfa lépcsőház. Forrás: Facebook

Lenyűgöző a kastély tölgyfa lépcsőháza, amely mai képét az 1883 és 1887 közötti, Festetics (II.) Tasziló nevéhez fűződő átalakításkor nyerte el, valamint a főúri étkezések bemutatására szolgáló pazar tükörterem, amelyben egy ragyogóan megterített étkezőasztal idézi meg a Festeticsek egykori ebédlőjének páratlan hangulatát. A rengeteg csoda közül kiemelkedő a Tasziló-szobában látható, épségben megmaradt díszmagyar öltözet, amelyet maga II. Tasziló (1850–1933), a család legmagasabb rangú tagja viselt. 

 

A Festetics-kastély szomszédságában is található még bőven látnivaló

A Festeticsek egykori uradalmi szállásépületében, a mai Amazon Ház Látogatóközpontban tekinthető meg a Főúri utazások, úti kalandok című interaktív tárlat, amely gazdag ismereti és tárgyi anyagot vonultat fel. 

Egy eredeti Louis Vuitton márkájú utazóláda. Forrás: Facebook

Ahogy a kastélyban látható enteriőrkiállításon lenyűgöző a pompa és lélekmelegítő az öröm, hogy a tárgyak ilyen épségben megmaradtak, annyira magával ragadó az Amazon-házban látható tárlat részletessége, információáradata és aprólékossága. 

Minden kis papírdarabnak, képnek vagy tárgynak külön története van. Az egyik ilyen különlegesség egy Louis Vuitton márkájú luxus-utazóláda, ami III. Festetics Györgyé volt. Évekkel ezelőtt, a párizsi La Fayette áruházban láttunk egy ilyen márkájú bőröndöt, amit a márkabolt előtt állítottak ki mint különleges műtárgyat, és még fotózni se lehetett. Külön erre a feladatra egy díszes egyenruhába öltöztetett őrt állítottak a bőrönd mellé. Keszthelyen azonban nyoma sem volt őrző-védő szolgálatnak, az utazóláda szabadon fotózható a többi különleges kiállítási tárggyal együtt, amelyek között automobilok, korabeli plakátok és utazási okmányok, hajómakettek, egy komplett vasúti kocsibelső, sőt még az utazás során használt gyógyszerek is megtalálhatók.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

