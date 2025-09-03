A leglátogatottabb magyar kastély megőrizte a Festeticsek arisztokratikus pompáját

Keszthely és a Festetics család története már a régi időkben összefonódott. Hazánk egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának e kastély kétszáz éven keresztül volt otthona a XVIII. század közepétől. Az épület különlegessége, hogy kis hazánkban vélhetően ebben a kastélyban maradtak meg a legépebben az eredeti belső terek és a berendezési tárgyak, amelyek sok esetben ma is ott találhatók, ahol anno a nemesi család tagjai 1944-es távozásukkor hagyták.

A keszthelyi Festetics-kastély. Fotó: Németh András Péter

A Festetics-kastélyban több mint húsz terem látogatható, a legjelentősebb és legpazarabb azonban mind közül a főúri magánkönyvtár (borítóképünkön), ami hazánk egyetlen épen megmaradt ilyen gyűjteménye. Ha azt mondjuk, hogy az ajtaján belépve letaglózó látványban lehet részünk, akkor se lennénk túlzóak.

A család által a kezdetektől fogva gyűjtött könyvek száma meghaladja a 86 ezret. A gyűjtemény számos ritkasággal büszkélkedhet, és a legrégebbi itt fellelhető kötet Thuróczy János műve, a Chronica Hungarorum 1488-ból.

Az épületszárnyat, amelyben a könyvtár is található, 1945 áprilisának az elején elfalazták, így óva meg az itt található papírrégiségeket, amelyek így az 1948-ban megalakuló Helikon Könyvtár gyűjteményévé váltak.

A pazar tölgyfa lépcsőház. Forrás: Facebook

Lenyűgöző a kastély tölgyfa lépcsőháza, amely mai képét az 1883 és 1887 közötti, Festetics (II.) Tasziló nevéhez fűződő átalakításkor nyerte el, valamint a főúri étkezések bemutatására szolgáló pazar tükörterem, amelyben egy ragyogóan megterített étkezőasztal idézi meg a Festeticsek egykori ebédlőjének páratlan hangulatát. A rengeteg csoda közül kiemelkedő a Tasziló-szobában látható, épségben megmaradt díszmagyar öltözet, amelyet maga II. Tasziló (1850–1933), a család legmagasabb rangú tagja viselt.

A Festetics-kastély szomszédságában is található még bőven látnivaló

A Festeticsek egykori uradalmi szállásépületében, a mai Amazon Ház Látogatóközpontban tekinthető meg a Főúri utazások, úti kalandok című interaktív tárlat, amely gazdag ismereti és tárgyi anyagot vonultat fel.

Egy eredeti Louis Vuitton márkájú utazóláda. Forrás: Facebook

Ahogy a kastélyban látható enteriőrkiállításon lenyűgöző a pompa és lélekmelegítő az öröm, hogy a tárgyak ilyen épségben megmaradtak, annyira magával ragadó az Amazon-házban látható tárlat részletessége, információáradata és aprólékossága.

Minden kis papírdarabnak, képnek vagy tárgynak külön története van. Az egyik ilyen különlegesség egy Louis Vuitton márkájú luxus-utazóláda, ami III. Festetics Györgyé volt. Évekkel ezelőtt, a párizsi La Fayette áruházban láttunk egy ilyen márkájú bőröndöt, amit a márkabolt előtt állítottak ki mint különleges műtárgyat, és még fotózni se lehetett. Külön erre a feladatra egy díszes egyenruhába öltöztetett őrt állítottak a bőrönd mellé. Keszthelyen azonban nyoma sem volt őrző-védő szolgálatnak, az utazóláda szabadon fotózható a többi különleges kiállítási tárggyal együtt, amelyek között automobilok, korabeli plakátok és utazási okmányok, hajómakettek, egy komplett vasúti kocsibelső, sőt még az utazás során használt gyógyszerek is megtalálhatók.