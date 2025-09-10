Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

gyűjteményfotográfiaNew YorkMetropolitan Museumkiállítás

A világ legdrágább fotográfiáját most az egyik leghíresebb múzeumban csodálhatjuk meg

Megközelítőleg kétszáz dadaista és szürrealista alkotással, köztük Man Ray fotóival gazdagszik a New York-i Metropolitan Szépművészeti Múzeum (Met) gyűjteménye.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:35
Az Ingres hegedűje fotográfia egy részlete Forrás: Wikipédia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új szerzemények között van Man Ray 1924-ben készült Le Violon d’Ingres (Ingres hegedűje) című fényképe, amely a világ legdrágább fotográfiája.

foto
Man Ray, az avantgárd fotográfia jeles képviselője (Forrás: Wikipédia)

A legdrágább fotográfia 

A John Pritzker amerikai üzletember által adományozott 188 műtárgy között vannak kollázsok, festmények, fényképek, tárgyak és papírra vetett alkotások, 37 mester, közöttük Man Ray (1890–1976), Jean Arp (1886–1966), Marcel Duchamp (1887–1968), illetve Max Ernst (1891–1976) művei.

A Pritzker által 2022-ben a Christie’s New York-i árverésén 12,4 millió dollárért (négymilliárd forint) megvásárolt Ingres hegedűje vasárnaptól február 1-jéig lesz látható a Metben egy Man Raynek szentelt kiállítás részeként.

A retrospektív tárlat a Párizsban letelepedett amerikai művész 160 művét mutatja be. Ezek nagy része fotogram – Ray szóhasználatában rayogram –, amelynél fényképezőgép nélkül, a fényérzékeny papírra különböző tárgyakat helyezve és azt megvilágítva hozták létre a képet.

Az Ingres hegedűje a művész múzsáját, Kiki de Monparnasse (Alice Ernestine Prin) párizsi modellt ábrázolja, meztelen hátán hegedűkre jellemző f-alakú hanglyukak láthatók. (Jean Auguste Dominique Ingres híres francia klasszicista festő Gábor György Ingres hegedűje című könyve szerint a hegedűművészetét még a festményeinél is többre becsülte.) Az Ingres hegedűjének, valamint Man Ray és társai más emblematikus műveinek adományozása valósággal átalakítja a Metet

– fogalmazott Max Hollein, a múzeum igazgatója a kiállítást bemutatva.

Az új művek a múzeum 2020-ban megnyíló, a modern és kortárs művészetnek szentelt új szárnyában kapnak majd helyet.

Az 1870-ben alapított New York-i Metropolitan múzeum az Egyesült Államok legnagyobb és a világ egyik legjelentősebb múzeuma, a június 30-án zárult pénzügyi évben 5,7 millió látogatója volt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu