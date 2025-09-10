A világ legdrágább fotográfiáját most az egyik leghíresebb múzeumban csodálhatjuk meg

Az új szerzemények között van Man Ray 1924-ben készült Le Violon d’Ingres (Ingres hegedűje) című fényképe, amely a világ legdrágább fotográfiája.

Man Ray, az avantgárd fotográfia jeles képviselője (Forrás: Wikipédia)

A legdrágább fotográfia

A John Pritzker amerikai üzletember által adományozott 188 műtárgy között vannak kollázsok, festmények, fényképek, tárgyak és papírra vetett alkotások, 37 mester, közöttük Man Ray (1890–1976), Jean Arp (1886–1966), Marcel Duchamp (1887–1968), illetve Max Ernst (1891–1976) művei.

A Pritzker által 2022-ben a Christie’s New York-i árverésén 12,4 millió dollárért (négymilliárd forint) megvásárolt Ingres hegedűje vasárnaptól február 1-jéig lesz látható a Metben egy Man Raynek szentelt kiállítás részeként.

A retrospektív tárlat a Párizsban letelepedett amerikai művész 160 művét mutatja be. Ezek nagy része fotogram – Ray szóhasználatában rayogram –, amelynél fényképezőgép nélkül, a fényérzékeny papírra különböző tárgyakat helyezve és azt megvilágítva hozták létre a képet.