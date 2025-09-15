Kamaszgyilkosság és orvosi vészhelyzet uralta az idei Emmy-gálát, egy őrült rendezőzseni tarolt a legnagyobbat + videó

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó gála, amelynek idei legnagyobb győztese az Apple TV+ új vígjátéksorozata, a The Studio lett. A hollywoodi szatíra összesen 13 díjat gyűjtött be az idei Emmy-szezonban, köztük a legjobb vígjátéksorozat elismerést is. Ezzel minden idők legsikeresebb újonc vígjátéksorozatává vált a díj történetében.
Emmy 2025
A főszereplő Seth Rogen kiemelkedő estét zárt: elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját a vígjáték kategóriában, majd partnerével, Evan Goldberggel a rendezői díjat is átvette. A forgatókönyvírói csapat, köztük Peter Huyck, Alex Gregory és Frida Perez, szintén elismerést kapott, így a sorozat rekordot döntött az egy évad alatt megszerzett komédia Emmy-díjak számában. Rogen egyúttal beírta magát a rekordok könyvébe azzal, hogy egyetlen estén a legtöbb díjat gyűjtötte be, olyan alkotók sorához csatlakozva, mint Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) és Dan Levy (2020).
A limitált sorozatok kategóriájában a Netflixen nagy visszhangot keltő Kamaszok (Adolescence)bizonyult a legjobbnak, amely összesen nyolc díjat nyert.
A produkció nemcsak a legjobb limitált sorozat trófeáját vihette haza, hanem színészi kategóriákban is tarolt: Stephen Graham lett a legjobb férfi főszereplő, Owen Cooper a legjobb mellékszereplő, míg Erin Doherty a legjobb mellékszereplőnő. A forgatókönyvért járó díjat Jack Thorne és Graham vehette át, a rendezői elismerést pedig Philip Barantini kapta.
Az HBO nagy dobása, a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) nyerte el a legjobb drámasorozatnak járó díjat. A színészi mezőnyben is kimagasló eredményeket ért el: Noah Wyle a legjobb drámai férfi főszereplő lett, míg Katherine LaNasa a legjobb drámai mellékszereplő díját vehette át. A sorozat összesen öt Emmy-díjjal zárta az idei szezont, maga mögé utasítva többek között a Különválást (Severance).
A limitált sorozatok mezőnyében az HBO másik produkciója, aPingvin (The Penguin) sem távozott üres kézzel: Cristin Milioti a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el.
A vígjátéki kategóriában a Hacks – A pénz beszél (Hacks) főszereplője, Jean Smart kapta a legjobb női főszereplő díját, míg a rendezői elismerések között Adam Randall a Utolsó befutók (Slow Horses) című sorozattal aratott sikert. A drámai forgatókönyvek közül Dan Gilroy az Andorért vehette át az Emmyt.
A gálát Nate Bargatze vezette, aki egy szokatlan húzással próbálta kordában tartani a nyertesek beszédidejét: minden túllépett másodperc egy dollárral csökkentette a Boys and Girls Clubnak szánt százezer dolláros adományt. A poén hamar visszafelé sült el, az összeg egy ponton mínusz ötvenezer dollárra csökkent, de végül a műsorvezető és a CBS együtt 350 ezer dollárt ajánlott fel a szervezetnek.
A győztesek listája:
Legjobb drámasorozat
Andor
A diplomata (The Diplomat)
The Last of Us
Paradise
Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt)
Különválás (Severance)
Utolsó befutók (Slow Horses)
A fehér lótusz (The White Lotus)
Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat)
Sterling K Brown – Paradise
Gary Oldman – Utolsó befutók (Slow Horses)
Pedro Pascal – The Last of Us
Adam Scott – Különválás (Severance)
Noah Wyle – The Pitt
Legjobb vígjátéksorozat
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
The Studio
What We Do in the Shadows
Legjobb mini- vagy antológiasorozat
Adolescence
Black Mirror
Dying for Sex
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
The Penguin
Legjobb férfi főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
Colin Farrell – The Penguin
Stephen Graham – Adolescence
Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent
Bryan Tyree Henry – Dope Thief
Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Legjobb női főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
Cate Blanchett – Disclaimer
Meghann Fahy – Sirens
Rashida Jones – Black Mirror
Cristin Milioti – The Penguin
Michelle Williams – Dying for Sex
Legjobb női mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
Erin Doherty – Adolescence
Ruth Negga – Presumed Innocent
Deirdre O’Connell – The Penguin
Chloë Sevigny – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Jenny Slate – Dying for Sex
Christine Tremarco – Adolescence
Legjobb forgatókönyv vígjáték kategóriában
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks
Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton and Eric Notarnicola – The Rehearsal
Hannah Bos, Paul Thureen and Bridget Everett – Somebody Somewhere
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio
Sam Johnson, Sarah Naftalis and Paul Simms – What We Do in the Shadows
Legjobb forgatókönyv (mini- vagy antológiasorozat)
Jack Thorne and Stephen Graham – Adolescence
Charlie Brooker and Bisha K Ali – Black Mirror
Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether – Dying for Sex
Lauren LeFranc – The Penguin
Joshua Zetumer – Say Nothing
Legjobb férfi mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
