Kamaszgyilkosság és orvosi vészhelyzet uralta az idei Emmy-gálát, egy őrült rendezőzseni tarolt a legnagyobbat + videó

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó gála, amelynek idei legnagyobb győztese az Apple TV+ új vígjátéksorozata, a The Studio lett. A hollywoodi szatíra összesen 13 díjat gyűjtött be az idei Emmy-szezonban, köztük a legjobb vígjátéksorozat elismerést is. Ezzel minden idők legsikeresebb újonc vígjátéksorozatává vált a díj történetében.

Emmy 2025

A főszereplő Seth Rogen kiemelkedő estét zárt: elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját a vígjáték kategóriában, majd partnerével, Evan Goldberggel a rendezői díjat is átvette. A forgatókönyvírói csapat, köztük Peter Huyck, Alex Gregory és Frida Perez, szintén elismerést kapott, így a sorozat rekordot döntött az egy évad alatt megszerzett komédia Emmy-díjak számában. Rogen egyúttal beírta magát a rekordok könyvébe azzal, hogy egyetlen estén a legtöbb díjat gyűjtötte be, olyan alkotók sorához csatlakozva, mint Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) és Dan Levy (2020).

A limitált sorozatok kategóriájában a Netflixen nagy visszhangot keltő Kamaszok (Adolescence) bizonyult a legjobbnak, amely összesen nyolc díjat nyert.

A produkció nemcsak a legjobb limitált sorozat trófeáját vihette haza, hanem színészi kategóriákban is tarolt: Stephen Graham lett a legjobb férfi főszereplő, Owen Cooper a legjobb mellékszereplő, míg Erin Doherty a legjobb mellékszereplőnő. A forgatókönyvért járó díjat Jack Thorne és Graham vehette át, a rendezői elismerést pedig Philip Barantini kapta.