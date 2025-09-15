Emmy-gálaEmmy-díjakEmmy

Kamaszgyilkosság és orvosi vészhelyzet uralta az idei Emmy-gálát, egy őrült rendezőzseni tarolt a legnagyobbat + videó

Az este egyértelműen a The Studio diadala volt, de a Kamaszok és a Vészhelyzet Pittsburghben is maradandó sikerekkel írták be magukat a 2025-ös Emmy-díjátadó történetébe.

Munkatársunktól
2025. 09. 15. 12:50
Selena Gomez az idei Emmy-díjátadón.
Selena Gomez az idei Emmy-díjátadón. Fotó: AFP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó gála, amelynek idei legnagyobb győztese az Apple TV+ új vígjátéksorozata, a The Studio lett. A hollywoodi szatíra összesen 13 díjat gyűjtött be az idei Emmy-szezonban, köztük a legjobb vígjátéksorozat elismerést is. Ezzel minden idők legsikeresebb újonc vígjátéksorozatává vált a díj történetében.

(L-R) British actor Stephen Graha poses in the press room with the awards for Outstanding Limited or Anthology Series, Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, Outstanding Writing for a Limited Series or Anthology Series or Movie for "Adolescence", British actor Owen Cooper poses in the press room with the award for Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie for "Adolescence" and British actress Erin Doherty poses in the press room with the award for Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie award for "Adolescence" during the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
A Kamaszok az idei Emmy-gála egyik nagy nyertese Fotó: AFP / AFP

Emmy 2025

A főszereplő Seth Rogen kiemelkedő estét zárt: elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját a vígjáték kategóriában, majd partnerével, Evan Goldberggel a rendezői díjat is átvette. A forgatókönyvírói csapat, köztük Peter Huyck, Alex Gregory és Frida Perez, szintén elismerést kapott, így a sorozat rekordot döntött az egy évad alatt megszerzett komédia Emmy-díjak számában. Rogen egyúttal beírta magát a rekordok könyvébe azzal, hogy egyetlen estén a legtöbb díjat gyűjtötte be, olyan alkotók sorához csatlakozva, mint Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) és Dan Levy (2020).

A limitált sorozatok kategóriájában a Netflixen nagy visszhangot keltő Kamaszok (Adolescence) bizonyult a legjobbnak, amely összesen nyolc díjat nyert. 

A produkció nemcsak a legjobb limitált sorozat trófeáját vihette haza, hanem színészi kategóriákban is tarolt: Stephen Graham lett a legjobb férfi főszereplő, Owen Cooper a legjobb mellékszereplő, míg Erin Doherty a legjobb mellékszereplőnő. A forgatókönyvért járó díjat Jack Thorne és Graham vehette át, a rendezői elismerést pedig Philip Barantini kapta.

1/19 Emmy 2025: így érkeztek a sztárok a tévés nagy estére

Az HBO nagy dobása, a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) nyerte el a legjobb drámasorozatnak járó díjat. A színészi mezőnyben is kimagasló eredményeket ért el: Noah Wyle a legjobb drámai férfi főszereplő lett, míg Katherine LaNasa a legjobb drámai mellékszereplő díját vehette át. A sorozat összesen öt Emmy-díjjal zárta az idei szezont, maga mögé utasítva többek között a Különválást (Severance).

A limitált sorozatok mezőnyében az HBO másik produkciója, a Pingvin (The Penguin) sem távozott üres kézzel: Cristin Milioti a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el.

A vígjátéki kategóriában a Hacks – A pénz beszél (Hacks) főszereplője, Jean Smart kapta a legjobb női főszereplő díját, míg a rendezői elismerések között Adam Randall a Utolsó befutók (Slow Horses) című sorozattal aratott sikert. A drámai forgatókönyvek közül Dan Gilroy az Andorért vehette át az Emmyt.

A gálát Nate Bargatze vezette, aki egy szokatlan húzással próbálta kordában tartani a nyertesek beszédidejét: minden túllépett másodperc egy dollárral csökkentette a Boys and Girls Clubnak szánt százezer dolláros adományt. A poén hamar visszafelé sült el, az összeg egy ponton mínusz ötvenezer dollárra csökkent, de végül a műsorvezető és a CBS együtt 350 ezer dollárt ajánlott fel a szervezetnek.

A győztesek listája:

Legjobb drámasorozat

  • Andor
  • A diplomata (The Diplomat)
  • The Last of Us
  • Paradise
  • Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt)
  • Különválás (Severance)
  • Utolsó befutók (Slow Horses)
  • A fehér lótusz (The White Lotus)

Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat)

  • Sterling K Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Utolsó befutók (Slow Horses)
  • Pedro Pascal – The Last of Us
  • Adam Scott – Különválás (Severance)
  • Noah Wyle – The Pitt

Legjobb vígjátéksorozat

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

Legjobb mini- vagy antológiasorozat

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

Legjobb férfi főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Colin Farrell – The Penguin
  • Stephen Graham – Adolescence
  • Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent
  • Bryan Tyree Henry – Dope Thief
  • Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Legjobb női főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Cate Blanchett – Disclaimer
  • Meghann Fahy – Sirens
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Cristin Milioti – The Penguin
  • Michelle Williams – Dying for Sex

Legjobb női mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Erin Doherty – Adolescence
  • Ruth Negga – Presumed Innocent
  • Deirdre O’Connell – The Penguin
  • Chloë Sevigny – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Jenny Slate – Dying for Sex
  • Christine Tremarco – Adolescence

Legjobb forgatókönyv vígjáték kategóriában

  • Quinta Brunson – Abbott Elementary
  • Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks
  • Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton and Eric Notarnicola – The Rehearsal
  • Hannah Bos, Paul Thureen and Bridget Everett – Somebody Somewhere
  • Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio
  • Sam Johnson, Sarah Naftalis and Paul Simms – What We Do in the Shadows

Legjobb forgatókönyv (mini- vagy antológiasorozat)

  • Jack Thorne and Stephen Graham – Adolescence
  • Charlie Brooker and Bisha K Ali – Black Mirror
  • Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether – Dying for Sex
  • Lauren LeFranc – The Penguin
  • Joshua Zetumer – Say Nothing

Legjobb férfi mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Bill Camp – Presumed Innocent
  • Owen Cooper – Adolescence
  • Rob Delaney – Dying For Sex
  • Peter Sarsgaard – Presumed Innocent
  • Ashley Walters – Adolescence

Legjobb forgatókönyv (drámasorozat)

  • Dan Gilroy – Andor
  • Joe Sachs – The Pitt
  • R Scott Gemmill – The Pitt
  • Dan Erickson – Severance
  • Will Smith – Slow Horses
  • Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (drámasorozat)

  • Janus Metz – Andor
  • Amanda Marsalis – The Pitt
  • John Wells – The Pitt
  • Jessica Lee – Severance
  • Ben Stiller – Severance
  • Adam Randall – Slow Horses
  • Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (mini- vagy antológiasorozat)

  • Philip Barantini – Adolescence
  • Shannon Murphy – Dying for Sex
  • Helen Shaver – The Penguin
  • Jennifer Getzinger – The Penguin
  • Nicole Kassell – Sirens
  • Leslie Linka Glatter – Zero Day

Legjobb rendező (vígjátéksorozat)

  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Lucia Aniello – Hacks
  • James Burrows – Mid-Century Modern
  • Nathan Fielder – The Rehearsal
  • Seth Rogen – The Studio

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Colman Domingo – The Four Seasons
  • Harrison Ford – Shrinking
  • Jeff Hiller – Somebody Somewhere
  • Ebon Moss-Bachrach – The Bear
  • Michael Urie – Shrinking
  • Bowen Yang – Saturday Night Live

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

  • Liza Colón-Zayas – The Bear
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Janelle James – Abbott Elementary
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
  • Jessica Williams – Shrinking

Legjobb női főszereplő (drámasorozat)

  • Kathy Bates – Matlock
  • Sharon Horgan – Bad Sisters
  • Britt Lower – Severance
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – The Diplomat

Legjobb férfi mellékszereplő (drámasorozat)

  • Zach Cherry – Severance
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Jason Isaacs – The White Lotus
  • James Marsden – Paradise
  • Sam Rockwell – The White Lotus
  • Tramell Tillman – Severance 
  • John Turturro – Severance

Legjobb női mellékszereplő (drámasorozat)

  • Patricia Arquette – Severance
  • Carrie Coon – The White Lotus
  • Katherine LaNasa – The Pitt
  • Julianne Nicholson – Paradise
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Natasha Rothwell – The White Lotus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat)

  • Uzo Aduba – The Residence
  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Quinta Brunson – Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Jean Smart – Hacks

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat)

  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Seth Rogen – The Studio
  • Jason Segel – Shrinking
  • Martin Short – Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White – The Bear

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu