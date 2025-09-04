A csellisták új nemzedéke mutatkozik be a komolyzenei versenyen

csellónemzetközi csellóversenyVárdai István

A világ legtehetségesebb fiatal csellistáival találkozhatunk hamarosan a Budapesti Nemzetközi Csellóversenyen. A komolyzenei versenyt szeptember 8. és 14. között rendezik meg a Zeneakadémián, a Filharmónia Magyarország szervezésében. A rangos megméretésre 135 fiatal tehetség jelentkezett a világ minden tájáról, közülük tizenöt kiválasztottat hívott meg a nemzetközi zsűri a budapesti élő fordulókra.

2025. 09. 04. 5:30
A világ minden tájáról érkeznek az ifjú csellisták. Forrás: Budapesti Nemzetközi Csellóverseny
A Budapesti Nemzetközi Csellóverseny művészeti vezetője, Várdai István Liszt-díjas csellóművész kiemelte, hogy a komolyzenei verseny átlépte a nemzetközi láthatóság küszöbét, valóban eljutott a legtehetségesebb muzsikusokhoz. – Fontos célunk, hogy a verseny társadalmi esemény is legyen. A gazdag programkínálat minden zeneszeretőhöz szól, csellistákhoz és a szélesebb közönséghez egyaránt – hangsúlyozta a művészeti vezető. 

A cselló áll a középpontban a komolyzenei versenyen.
A komolyzenei verseny elődöntői a Zeneakadémia Solti-termében zajlanak. Forrás: Budapesti Nemzetközi Csellóverseny

A Filharmónia Magyarország Budapesti Nemzetközi Csellóversenyének elődöntőjén azok a csellisták játszanak majd, akiket felvételeik és bemutatkozó videóik alapján a zsűri meghívott az első személyes fordulóra. A világ minden tájáról érkeznek a zenészek, így a közönség képet kaphat arról, hogyan csellóznak a különböző kontinenseken. A csellóirodalom legfontosabb versenyműveit adják elő. 

Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy az elődöntők szeptember 8-án és 9-én a Zeneakadémia Solti-termében zajlanak, ahol a versenyzők szólóban és zongorakísérettel mutatkoznak be Beethoven, Brahms, Kodály, Ligeti és más szerzők műveivel. A középdöntő szeptember 11-én lesz a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével, stilárisan változatos, komoly virtuozitást kívánó csellóversenyekkel. 

A döntőt szeptember 13-án rendezik meg, ahol már a csellóirodalom legnagyobb kihívást jelentő remekművei – Sosztakovics, Prokofjev, Dvořák alkotásai – hangzanak el, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével, Vashegyi György vezényletével. A győztesek szeptember 14-én, a díjátadóval egybekötött gálakoncerten lépnek színpadra. 

Szamosi Szabolcstól megtudtuk, hogy a zsűri elnöke a legendás svéd csellista, Frans Helmerson, aki a világ vezető zenekaraival lépett fel, és generációkat nevelt fel tanárként. Helmerson 1971-ben megnyerte a firenzei Cassado-versenyt, s az elmúlt fél évszázadban Európa csaknem valamennyi országában, valamint az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, a Távol-Keleten és Ausztráliában koncertezett. A nemzetközi zsűri tagjai között találjuk még a francia Anne Gastinelt, a magyar hegedűművész-karmester Keller Andrást, a német Jens Peter Maintz Echo Klassik-díjas csellistát, a magyar–amerikai Gwen Starkert, a kolumbiai virtuózt, Santiago Cañón Valenciát, valamint Várdai Istvánt. Nemzetközi rangjuk, művészi tapasztalatuk, stílusbeli sokszínűségük biztosítja, hogy a verseny valódi mérföldkő legyen a fiatal csellisták pályáján. Szamosi Szabolcs hangsúlyozta:

Az eseménnyel a közönség és a versenyzők is nyernek, hiszen a legtehetségesebb fiatalok játéka mindenkinek nagy élmény, a művészek új generációja számára pedig fontos, hogy legyen olyan közeg, ahol a figyelem középpontjába kerülhetnek. Várdai István személye a garancia arra, hogy a verseny a legmagasabb szakmai színvonalat képviseli.

Az egyes fordulók nyilvánosak, így a zenerajongók testközelből élhetik át a verseny izgalmait, és tanúi lehetnek annak, ahogy a világ élvonalába tartozó fiatal csellisták minden tudásukat és szenvedélyüket a színpadra viszik. Ez nem csupán a szűkebb szakma ünnepe, hanem egy különleges kulturális esemény, amely hidat épít művészek és közönség között.

A Budapesti Nemzetközi Csellóverseny a főváros immár kilenc évtizedes zenei versenyhagyományának új fejezete. 1933-ban Fischer Annie zongoraművész győzelme indította el Budapest rangos versenyeinek sorát, amely világkarrierjének első állomása lett.

 1963-ban Mező László és a mindössze 15 éves Perényi Miklós a legendás csellóvirtuóz, Pablo Casals elismerését is elnyerte. Azóta számos kiemelkedő művészünk – köztük Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás vagy Várdai István – indította versenygyőzelemmel nemzetközi karrierjét. A 86 éves, Kossuth-díjas csellóművész, Mező László szerint a versenyzés hosszú távon biztosan megéri a befektetett munkát, mert fejleszti a koncentrációt, az állóképességet és a művészi önbizalmat. S nem utolsósorban fórumot teremt, ahol az ifjú csellistageneráció megmutathatja tudását. 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

