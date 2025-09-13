Rendkívüli

Cinefest Nemzetközi Filmfesztiváldíjnyertes

Kristen Stewart első rendezését is díjazták Miskolcon

Átadták a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait, Joachim Trier új alkotása, az Érzelmi érték nyerte a fesztivál fődíját, a Pressburger-díjat.

2025. 09. 13. 19:16
Joachim Trier Érzelmi érték című alkotása nyerte a fesztivál fődíját
A zsűri indoklásában kiemelte, hogy Joachim Trier filmje „alapos feltárása annak, miért alkotunk, és hogyan kapcsolódunk ezáltal másokhoz és önmagunkhoz”.

Kristen Stewart első rendezését őszinteségéért, bátorságáért és kísérletező kedvéért díjazták (Forrás: CineFest)

A fesztivál Nagydíját, a Zukor Adolf-díjat Kristen Stewart első rendezése, A víz kronológiája kapta „őszinteségéért, bátorságáért és kísérletező kedvéért”. Az East of Europe szekció díját a Stefan Dordevic rendezésében készült szerb–szlovén–horvát Beszélj hozzám, szél! című film nyerte, míg a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI), az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Ökumenikus Zsűri Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki alkotását ismerte el. Ez utóbbi filmben a hangkulisszákért magyar csapat felelt, Zányi Tamás hangmestert és csapatát Hasan Hadi a Saul fiát látva – és hallva – kereste fel.

A fesztivál zárásaként Az Európai Mozi Nagykövete idei díjazottja, Erik Poppe tiszteletére a közönség a rendező legújabb, Quisling: A vezér utolsó napjai című drámáját láthatta, az elismerést a norvég rendező személyesen vette át a miskolci Művészetek Házában. A CineFest Dargay Attila-díját – melyet a magyar animáció ifjú tehetségeinek adnak – László Dóra kapta, a CineDocs díjat Zhanana Kurmasheva Itt élünk mi című filmje nyerte, míg a CineNewWave dokumentumfilmes díjat Potonyecz Fanni Következő megálló című alkotásának ítélték oda. A FIPRESCI a legjobb CineNewWave kisfilmnek járó elismerést Mokrai Mihály A hóhér reggelije című filmjének adta, míg a közönségdíj az internetes szavazás alapján az Oscar-díjas Deák Kristóf filmje, az Egykutya lett.

A miskolci kultúra lokálpatriótáinak járó elismerést, azaz a Halmay Béla-díjat Salamon Attila kapta. A Veszélyek az on-line médiában! diákfilm pályázat első helyezettje Pethes Boglárka és Balla Tünde alkotása, a Lure, a második helyezett Juhász Barnabás no comment című filmje, míg a harmadik helyezett Peresztegi Hanna Na, lássuk a következőt! című műve lett. Az Art-Mozi Egyesület a 2024-es év legjobb filmjének járó díját Breier Ádám Lefkovicsék gyászolnak című filmjének ítélte oda.

 

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíjasa Koltai Róbert és Tímár Péter lett.

 

A fesztiválon 87 filmbemutatót tartottak 144 vetítésen, amelyből 25 vetítést követett közönségtalálkozó az alkotók részvételével, de szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és koncertek is várták az érdeklődőket. 

A 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált a jövő szeptember 4-étől 12-éig rendezik meg.

 

