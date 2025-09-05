Az észnek is vannak határai

A kíváncsiság anatómiája, A jó uralma, A tömegművészet filozófiája, Amerika brit kultúrája – már a könyvcímek is izgalmas kérdésfelvetésekkel kecsegtetnek, és nem egy közülük hiánypótló kiadvány. A MMA Kiadó sorozatának vizsgálódása elsősorban művészetfilozófiai és művészettudományos, de ez nem fed le mindent, akadnak benne sokkal inkább a teológia vagy a társadalomkritika tárgykörébe sorolható értekezések (nem mintha ezek egymástól élesen elkülöníthető területek lennének). Az MMA Kiadó célja viszont egyértelmű: a Pars pro toto-sorozattal a művészet értelmezéséhez, befogadásához szükséges elméleti háttér megszerzéséhez szolgál munícióul, és ilyen értelemben Ernst Cassirer (1874–1945) tanulmánygyűjteménye, A kultúratudományok logikája saját magát teszi meg kutatása tárgyának.

A Pars pro toto-sorozat legújabb kötete Ernst Cassirer tanulmányait tartalmazza (Illusztráció: Philosophie Magazin)

Pars pro toto: Ernst Cassirer – A kultúratudományok logikája

A hat rövid írást magába foglaló kötet tulajdonképpen a kultúratudományok változásairól, egymásra hatásairól és összefüggéseiről, módszertani, fogalomalkotási és problémafelvetési különbözőségeikről, kihívásaikról szóló filozófiatörténeti összegzés, azzal a konklúzióval, hogy a fizikai valóság racionális vizsgálata sosem elegendő, sőt voltaképpen lehetetlen feladat. De milyen szellemi fordulópontot hozott a görög filozófia, ami megváltoztatta, később a felvilágosodás felé terelte és a mai napig áthatja a nyugati gondolkodást? És mit kezdtek ezzel a keresztény skolasztika, majd az újkori filozófia nagy alakjai, mint Descartes, Kant vagy Hegel?

Mielőtt még bárki is lelkesen dörzsölné a tenyerét, hogy Cassirer révén egy átfogó képet kapunk majd ezekről a roppant összetett gondolati folyamatokról, le kell törnöm a hozzám hasonló dologkerülő olvasók lelkesedését: Cassirer maga is filozófus volt, és írásai a legszigorúbb értelemben véve filozófiatudományos szövegek.

A tanulmányok igazán mély megértéséhez (és ezen felismerések élvezetéhez) szükség van legalább a filozófusiskolák gondolatvilágának általános ismeretére. Nem elrettentésként, hanem figyelmeztetésként jegyzem meg, hogy laikusként máshol érdemes keresni a kultúrfilozófia világába való belépést. Cassirer tisztán és érthetően fogalmaz, a megértéshez bőven elégséges leírásokkal, de a felhalmozott információ- és tudásanyag egyszerűen túl terebélyes ahhoz, hogy komolyabb előismeretek nélkül is könnyedén megbirkózzunk a teljes egésszel.