Mutatjuk a közmédia őszi sorozatpremierjeit

A közmédia ősszel minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja a nézőket. Klasszikus kedvencek, felújított magyar sorozatok, történelmi drámák és dokumentumfilmes újdonságok is szerepelnek a Duna, az M5 és a Duna World műsorán. Az új és folytatódó sorozatok legfontosabbjait a díjmentes Médiaklikk felületén is megtalálják a nézők.

2025. 09. 03. 17:00
A Família Kft. szereplői Forrás: MTVA
A Davos 1917 című hatrészes premiersorozat augusztus 26-tól látható Dunán. A keddenként jelentkező svájci–német széria 2024-ben az év sorozata lett hazájában. A háborúban a semleges oldalon álló Svájcról szóló dráma az első világégés politikai és emberi oldalát mutatja be egy női főhős szemszögéből. A keddi sáv különösen erős a Dunán, hiszen a magával ragadó háborús történet után a Mediciek hatalmas reneszánsz családjának története tér vissza, lenyűgöző díszletekkel és izgalmas fordulatokkal. A sorozat premierje október 7-én lesz.

premier
Részlet a Davos 1917 című  premier sorozatból. Forrás: MTVA

Augusztus 31-től új epizódokkal várja a nézőket az Ízőrzők. A 15 részes új évad részei Magyarország falvait és a hagyományos konyhaművészetét mutatják be a Dunán és a Duna Worldön. 

A kilencvenes évek kultikus magyar sorozata, a Família Kft. szeptember 1-től délutánonként 15:50-től dupla epizódokkal szórakoztat a Duna World csatornán. 

A Duna egy különleges brit drámasorozattal is meglepi nézőit: szeptembertől először Magyarországon, kizárólag a Duna műsorán látható a Mrs. Wilson. A valódi eseményeken alapuló, megrázó történetet egy nő küzdelméről mesél, aki férje halála után döbben rá: házastársa a titkosszolgálatnak dolgozott.

Fotó a Mrs. Wilson című sorozatból, Forrás: MTVA

A valóságon alapuló, életrajzi ihletésű filmek sorában a Mrs. Wilson után a Nevem Levi Strauss következik. A négyrészes sorozat a világhírű farmermárka megalkotóját és életét mutatja be. A műfaj egyik kiemelkedő sorozata, a Maxima szeptember 3-án mutatkozik be. A szerda esténként jelentkező, Maxima holland királynéról szóló sorozat egy modern kori tündérmese, amely azt is megmutatja, milyen árat kell fizetni a boldogságért egy olyan világban, ahol a hagyomány, a politika és a sajtó mindent áthat. Arra a kérdésre is választ ad: vajon lehet-e egyszerre hűségesnek maradni a származásunkhoz, a szerelmünkhöz – és önmagunkhoz? 

A Maxima a holland királynéról szóló sorozat. Forrás: MTVA

A Jókai 200 emlékév alkalmából felújítva látható Jókai Mór nagy ívű regényének tévéfilmes változata, az És mégis mozog a föld szeptember 7-től a Dunán. A háromrészes sorozat kép- és hangrestaurált változata a Nemzeti Archívum és a Filmiroda közös munkájának köszönhetően szeptember 7-től, vasárnaponként 18:45-től várja a közönséget.

Doc Martin, a különc orvos kalandjai is folytatódnak: a brit sorozat 7. évadának premierje szeptember 13-án lesz, és a Derrick is folytatódik: szeptember 15-től hétfőnként a Kékfény után érkezik a klasszikus német krimi.

David Attenborough, a természetfilmezés világhírű mestere bolygónk lenyűgöző világába kalauzolja a nézőket. Az idei őszi szezonban két kiemelkedő sorozatát láthatják a nézők. Az élet színei és a legfrissebb széria, a Bolygónk, a Föld III. évada is premierként érkezik a Dunára. A lélegzetelállító képek és a tudományos érdekességek ismét olyan pillanatokat szereznek, amelyek egyszerre tanítanak és gyönyörködtetnek.  Az élet színei háromrészes sorozat, augusztus 31-től vasárnaponként 16:30-tól látható, majd a Bolygónk, a Föld III., új évada szeptember 21-től lesz adásban először Magyarországon. Az újító József nádor című történelmi dokumentumsorozat pedig minden nap 12:55-től látható a csatornán.

 

Ismeretterjesztő- és természetfilm-premierek az M5-ön

Szeptember 3-tól új dokumentumsorozat indul az M5 műsorán Újvilági portrék címmel. A szerdánként látható, 13 részes sorozat főszereplői azok a magyarok, akik a XX. század viharai elől menekülve, kényszerűségből hagyták el hazájukat, és az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján kezdtek új életet. Az M5 kulturális csatorna idén ősszel is különleges figyelmet fordít a minőségi, elgondolkodtató és díjazott magyar dokumentumfilmek bemutatására. Szeptembertől december végéig, szombatonként 13:30-kor díjnyertes, rangos filmfesztiválokon bemutatott alkotásokat vetítenek. A sorozat részeivel a nézők közelebb kerülhetnek a magyar kultúrához, történelemhez, természeti és szellemi örökséghez.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

