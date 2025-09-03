Mutatjuk a közmédia őszi sorozatpremierjeit

A Davos 1917 című hatrészes premiersorozat augusztus 26-tól látható Dunán. A keddenként jelentkező svájci–német széria 2024-ben az év sorozata lett hazájában. A háborúban a semleges oldalon álló Svájcról szóló dráma az első világégés politikai és emberi oldalát mutatja be egy női főhős szemszögéből. A keddi sáv különösen erős a Dunán, hiszen a magával ragadó háborús történet után a Mediciek hatalmas reneszánsz családjának története tér vissza, lenyűgöző díszletekkel és izgalmas fordulatokkal. A sorozat premierje október 7-én lesz.

Részlet a Davos 1917 című premier sorozatból. Forrás: MTVA

Augusztus 31-től új epizódokkal várja a nézőket az Ízőrzők. A 15 részes új évad részei Magyarország falvait és a hagyományos konyhaművészetét mutatják be a Dunán és a Duna Worldön.

A kilencvenes évek kultikus magyar sorozata, a Família Kft. szeptember 1-től délutánonként 15:50-től dupla epizódokkal szórakoztat a Duna World csatornán.

A Duna egy különleges brit drámasorozattal is meglepi nézőit: szeptembertől először Magyarországon, kizárólag a Duna műsorán látható a Mrs. Wilson. A valódi eseményeken alapuló, megrázó történetet egy nő küzdelméről mesél, aki férje halála után döbben rá: házastársa a titkosszolgálatnak dolgozott.

Fotó a Mrs. Wilson című sorozatból, Forrás: MTVA

A valóságon alapuló, életrajzi ihletésű filmek sorában a Mrs. Wilson után a Nevem Levi Strauss következik. A négyrészes sorozat a világhírű farmermárka megalkotóját és életét mutatja be. A műfaj egyik kiemelkedő sorozata, a Maxima szeptember 3-án mutatkozik be. A szerda esténként jelentkező, Maxima holland királynéról szóló sorozat egy modern kori tündérmese, amely azt is megmutatja, milyen árat kell fizetni a boldogságért egy olyan világban, ahol a hagyomány, a politika és a sajtó mindent áthat. Arra a kérdésre is választ ad: vajon lehet-e egyszerre hűségesnek maradni a származásunkhoz, a szerelmünkhöz – és önmagunkhoz?

A Maxima a holland királynéról szóló sorozat. Forrás: MTVA

A Jókai 200 emlékév alkalmából felújítva látható Jókai Mór nagy ívű regényének tévéfilmes változata, az És mégis mozog a föld szeptember 7-től a Dunán. A háromrészes sorozat kép- és hangrestaurált változata a Nemzeti Archívum és a Filmiroda közös munkájának köszönhetően szeptember 7-től, vasárnaponként 18:45-től várja a közönséget.

Doc Martin, a különc orvos kalandjai is folytatódnak: a brit sorozat 7. évadának premierje szeptember 13-án lesz, és a Derrick is folytatódik: szeptember 15-től hétfőnként a Kékfény után érkezik a klasszikus német krimi.