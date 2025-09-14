Befutott a The Witcher új évadának előzetese, Henry Cavillt Liam Hemsworth helyettesíti

A Marvel/DC filmek Supermanjét alakító Henry Cavill három éve jelentette be, hogy otthagyja a szerepet, mert meglátása szerint az alkotók nem maradtak elég hűek az eredeti anyaghoz – írja a Hollywood Reporter.

A The Witcher új évadában Liam Hemsworth helyettesíti Henry Cavillt (Forrás: Netflix)

Geralt szerepében a Marvel-filmek Thorja, Chris Hemsworth testvére, Liam tűnik fel. Az új évad ismertetője szerint: „A harmadik évad kontinenst megváltoztató eseményei után Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) és Ciri (Freya Allan) a tomboló háborúban egymástól elszakítva találják magukat. Ahogy útjaik elválnak és céljaik egyre élesebbek lesznek, váratlan szövetségesekre bukkannak, akik szívesen csatlakoznak utazásukhoz. Ha befogadják az „új családtagokat”, talán esélyük lesz arra, hogy végleg újra egyesüljenek.”

A széria – ahogyan az előzőek is – nyolc epizódból áll, a sorozat show-runnerje és vezető producere Lauren Schmidt Hissrich, rendezői pedig Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez és Jeremy Webb.