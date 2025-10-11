Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

A kiválasztottak 5. évada végre a Dunán, szinkronnal követhetjük végig Jézus utolsó napjait

Október 18-án ismét lelki utazásra hívja a nézőket a világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő sorozat, A kiválasztottak (The Chosen). A Duna csatorna jóvoltából magyar szinkronnal is követhetik az ötödik évadot, amely minden eddiginél megrázóbb és mélyebb tartalmat ígér. Az új epizódok szombat délutánonként 16.15-től láthatók és az adásokat követően elérhetők lesznek a Médiaklikken is.

Munkatársunktól
2025. 10. 11. 16:47
A kiválasztottak (The Chosen) 5. évada október 18-tól szinkronosan is nézhető a Dunán.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kiválasztottak (The Chosen) készítői az új évadban a nagyhét eseményeire helyezik a hangsúlyt, különös figyelemmel Jézus utolsó napjaira. A nézők tanúi lehetnek a Megváltó diadalmas bevonulásának Jeruzsálembe, a templom megtisztításának, és végigkövethetik a vallási és politikai vezetőkkel való kiéleződő összecsapásokat is. Ezek az epizódok nem csupán történelmi vagy vallási jelentőséggel bírnak, hanem emberi sorsokat és mély lelki drámákat is bemutatnak.

A kiválasztottak jelenleg a világ legnépszerűbb bibliai témájú sorozata, Magyarországon eddig is rengetegen figyelemmel követték a Duna képernyője előtt (Forrás: Wikipédia)

A kiválasztottak: 5. évad

A sorozat készítői ezúttal is ügyeltek arra, hogy a bibliai történetet ne csupán felidézzék, hanem újszerű, emberközeli módon meséljék el, amelyben Jézus és követői nem elérhetetlen ikonok, hanem hús-vér emberek, küzdelmekkel, reményekkel, félelmekkel.

A kiválasztottak minden idők legnagyobb közösségi finanszírozással készült televíziós produkciója, eddig 280 millió néző látta és több mint ötven nyelvre fordították le a sorozatot.

A sorozat eddig is különleges érzékenységgel dolgozta fel a keresztény hit alaptörténeteit, és az ötödik évad is ezt a hagyományt viszi tovább. 

Az új részek egyszerre építenek a dráma erejére, a bibliai történetek ismeretére és azokra az egyetemes emberi értékekre, amelyek generációkon és vallásokon átívelően hatnak. A színészi alakítások, a díszletek és a zene egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a nézők ne csupán tanúi legyenek Jézus utolsó napjainak, hanem érzelmileg is részeseivé váljanak ennek a kivételes utazásnak.

A kiválasztottak – 5. évad: október 18-tól, szombat délutánonként a Dunán.

 

 

