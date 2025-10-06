Elhunyt A polip című kultikus sorozat maffiafőnöke

A polip sztárja, Remo Girone 76 éves korában, rákos megbetegedés következtében hunyt el, halálának hírét a La Repubblica tette közzé.

Tano Cariddi szerepében A polip című sorozatban (Fotó: La Repubblica)

Remo Girone október 3-án, pénteken távozott az élők sorából, miután hosszú évekig küzdött húgyhólyagrákkal. Remo több mint öt évtizedes pályafutást tudhatott maga mögött, de országos hírnévre a legendás La Piovra (A Polip) című maffiasorozatban alakított maffiafőnök karakterével tett szert. Világszerte pedig Enzo Ferrari megformálásával vált ismertté Az aszfalt királyai című kasszasikerben.

Színészi tanulmányait a római Silvio d’Amico Nemzeti Drámai Akadémián végezte. Pályafutása a hetvenes évektől indult, amely során filmes, televíziós szerepekben, illetve színpadi darabokban is látható volt.

Művészi munkáját 2021-ben két rangos életműdíjjal is elismerték: a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Flaiano Filmfesztivál egyaránt kitüntette.

Az Antikrisztus című filmmel kezdődött a pályafutása 1974-ben, ezt követően megannyi olasz produkcióban bukkant fel, többek között a Father of the Godfathers, Malamore, Breath of Life és Don’t Stop Me Now című alkotásokban. Amerikai filmekben is szerepelt, egyik legismertebb alakítása Maso Pescatore maffiafőnök volt Ben Affleck oldalán az Éjszaka törvénye című 2016-os krimiben, és szerepelt A védelmező 3-ban is – írja a Mirror.