Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

polipgyászszínész

Elhunyt A polip című kultikus sorozat maffiafőnöke

Hetvenhat éves korában elhunyt az olasz és a hollywoodi filmgyártás meghatározó alakja, Remo Girone. Egyik legismertebb alakítása A polip című sorozatban volt, de olyan kiváló filmekben is láthattuk, mint A védelmező 3., a Mindenki odavan a gyémántokért, vagy Az aszfalt királyai.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 15:04
Forrás: La Repubblica
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A polip sztárja, Remo Girone 76 éves korában, rákos megbetegedés következtében hunyt el, halálának hírét a La Repubblica tette közzé.

Elhunyt A polip című kultikus sorozat sztárja
Tano Cariddi szerepében A polip című sorozatban (Fotó: La Repubblica)

Remo Girone október 3-án, pénteken távozott az élők sorából, miután hosszú évekig küzdött húgyhólyagrákkal. Remo több mint öt évtizedes pályafutást tudhatott maga mögött, de országos hírnévre a legendás La Piovra (A Polip) című maffiasorozatban alakított maffiafőnök karakterével tett szert. Világszerte pedig Enzo Ferrari megformálásával vált ismertté Az aszfalt királyai című kasszasikerben.

Színészi tanulmányait a római Silvio d’Amico Nemzeti Drámai Akadémián végezte. Pályafutása a hetvenes évektől indult, amely során filmes, televíziós szerepekben, illetve színpadi darabokban is látható volt. 

Művészi munkáját 2021-ben két rangos életműdíjjal is elismerték: a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Flaiano Filmfesztivál egyaránt kitüntette.

Az Antikrisztus című filmmel kezdődött a pályafutása 1974-ben, ezt követően megannyi olasz produkcióban bukkant fel, többek között a Father of the Godfathers, Malamore, Breath of Life és Don’t Stop Me Now című alkotásokban. Amerikai filmekben is szerepelt, egyik legismertebb alakítása Maso Pescatore maffiafőnök volt Ben Affleck oldalán az Éjszaka törvénye című 2016-os krimiben, és szerepelt A védelmező 3-ban is – írja a Mirror.

A velencei, valamint a Flaiano filmfesztiválon életműdíjjal tüntették ki 2021-ben, mellyel elismerték több mint ötvenéves, sikerekben gazdag pályafutását.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu