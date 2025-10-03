Kína legdrágább animációs mozifilmjén több mint négyezer ember dolgozott, hamarosan megnézheti a végeredményt a mozikban

Az Istenek birtokba helyezése (Fengshen Yanyi) című 16. századi kínai regényen alapuló Nezha – A lázadó démon legendája nemcsak 2025 legtöbb bevételt hozó filmje, de minden idők ötödik legtöbb bevételét hozó filmje lett, olyan alkotások előzik csak meg, mint az Avatar 1–2., a Bosszúállók: Végjáték és a Titanic.

A Nezha – A lázadó démon legendája című animációs fantasy öt évig készült (Forrás: IGN Hungary)

A legtöbb bevételt hozó nem angol nyelvű film lett, ráadásul

ez az első animáció, amely átlépte a kétmilliárd dolláros bevételt,

és még sorolhatnánk a sikereit.

A tradicionális kínai mitológiából építkező történet főszereplője Nezha, aki kitört a kitaszított démongyerek sablonból és kezébe vette a sorsa alakítását. Nezha a megtestesült ördögként született, az egész világ rettegett tőle, és sorsa szerint csak három évig élhetett volna. A zabolátlan erővel született gyerek ahelyett, hogy elfogadta volna végzetét, harcolt ellene, és végül megmentette a falut, amely egykor elutasította. Ellenfele, Ao Bing, a sárkányherceg, a yin volt a yangjához, közösen összefogva pedig új sorsot kovácsoltak maguknak. Most Nezhának egy ősi erővel kell szembenéznie, amely el akarja pusztítani az emberiséget, a fiúnak pedig fel kell nőnie nemcsak a feladathoz, de ahhoz is, hogy hőssé váljon.

A Nezha – A lázadó démon legendája a végzet megkérdőjelezésének izgalmas kérdését boncolgatja, miközben megbillenti a status quót, előtérbe helyezi az összefogás jelentőségét és erejét, és felhívja a figyelmet arra, hogy a jó és a rossz mibenléte nem függ fajtól vagy származástól.

Az öt évig készült animációban Jiao Zi rendező rendkívül ambiciózus vizuális effekteket tűzött ki célul. A film egyik csatajelenetében például kétszázmillió, egyenként animált karakter szerepel, amelyek mindegyike egymástól függetlenül mozgott. Kína legdrágább animációs mozifilmjén több mint négyezer ember dolgozott csaknem 140 animációs stúdióból.