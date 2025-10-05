Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Ötvenéves a lázadó úrilány, aki a Titanicban nyújtott alakításával meghódította a világot
TitanicEgy makulátlan elme örök ragyogásWinslet

Ötvenéves a lázadó úrilány, aki a Titanicban nyújtott alakításával meghódította a világot

Ma, október 5-én ünnepli ötvenedik születésnapját az Oscar-díjas, többszörös BAFTA, valamint ötszörös Golden Globe-díjas angol színésznő. Kate Winslet többek között a Titanic, az Értelem és érzelem és az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmek sztárja színész családba született így már hétévesen kamerák elé állt. Nehéz elhinni, de az érzéki színésznőt alakja miatt többen kritizálták a kasszasikert elért Titanicot követően.

Munkatársunktól
2025. 10. 05. 8:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kate Winslet a Londonhoz közeli Readingben született. Nagyszülei alapították a helyi színházat, szülei és nagybátyja is színészek voltak, nem csoda, hogy már hétévesen egy tévéreklámban szerepelt. Tizenhárom évesen egy népszerű tévésorozatban játszott, s 16 évesen a színészet kedvéért félbehagyta tanulmányait.

Kate Winslet
Kate Winslet kortalan szépség

A kamerák előtt 1994-ben mutatkozott be, amikor Peter Jackson őt választotta ki a Mennyei teremtmények című film egyik főszerepére, egy diáklányt játszott, aki barátnőjével végül gyilkosságot követ el. 

A következő évben jelentkezett az Ang Lee rendezte Értelem és érzelem színészválogatására, és olyan mély benyomást tett a forgatókönyvet is jegyző Emma Thompsonra, hogy megkapta Marianne Dashwood szerepét. 

Winslet kezdőként is Thomson, Hugh Grant és Alan Rickman méltó partnerének bizonyult, jelölték a legjobb női mellékszereplő Oscar-díjára és elnyerte a legrangosabb brit filmes kitüntetést, a BAFTA-díjat. Ezt követően újabb kosztümös filmekben játszott, a Thomas Hardy regényén alapuló Lidércfény lázadó hősnője, majd Kenneth Branagh Hamletjében Ophelia volt. 

Leonardo DiCaprióval a Titanic ikonikus jelenetében

A világhírnevet James Cameron 1997-es Titanic című filmeposza hozta el számára, amelyben az arisztokrata hősnőt alakította, aki rövid, szenvedélyes viszonyt folytat a szerencsétlenül járt óriásgőzösön utazó szegény művésszel, akit Leonardo DiCaprio játszott. 

A gigantikus költségvetésű film elképesztő kasszasiker lett, 14 Oscar-jelöléséből a Ben Hur rekordját beállítva 11-et váltott díjra. A 22 éves Winsletet a legjobb női főszereplő kategóriában jelölték, de üres kézzel távozott, a szobrocskát Helen Hunt nyerte meg a Lesz ez még így se! című filmben nyújtott alakításáért. 

A Titanic című alkotásban meztelenül állt modellt filmbéli partnerének

Az érzéki Kate Winsletet teste miatt támadták a kasszasikert követően

Egy interjúban Kate Winslet visszaemlékezett a Titanicban való szereplése után kapott testszégyenítő megjegyzésekre. Könnyekkel a szemében mesélt arról, amikor a James Cameron-film sikere után a súlyával kapcsolatos kritikák láttak napvilágot. 

Felháborító volt. Miféle ember lehet az, aki ilyet tesz egy fiatal színésznővel, aki csak próbálja megtalálni a helyét a szakmában és az életben?

– mondta Winslet a 60 Minutes című műsorban.

Megkérdezték a színésznőt, hogy szembesítette-e valaha tettükkel azokat az embereket, akik megjegyzéseket tettek a súlyára.

Megmondtam nekik a magamét. Azt mondtam: »Remélem, ez kísérteni fog titeket«

– mondta Winslet.

Nagyszerű pillanat volt, mert nemcsak nekem szólt, hanem mindazoknak, akik ilyen mértékű zaklatásnak voltak kitéve. Szörnyű volt, nagyon rossz volt.

A Titanic kirobbanó sikere után, immár világsztárként olyan független filmekben vállalt szerepet, mint A marokkói kaland és a Jane Campion rendezte Szentek és álszentek. 2000-ben a Sade márki játékai című drámában az elmegyógyintézetbe zárt idős márki szobalányát, egyben múzsáját alakította, 2001-ben Grammy-díjat kapott a Karácsonyi ének animációs film What If című daláért. Ugyanebben az évben az Iris – Egy csodálatos női elme című életrajzi drámában a fiatal Iris Murdoch írónőt alakította, akit idősen, már Alzheimer-kórral küzdve Judi Dench személyesített meg, alakításáért jelölték a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjra. 

2004-ben az Egy makulátlan elme örök ragyogása című romantikus sci-fiben Jim Carrey partnere volt, 2006-ban a Holiday című habkönnyű romantikus vígjátékban, majd a Pán Péter alakját megteremtő J. M. Barrie skót íróról szóló Én, Pán Péter című drámában szerepelt Johnny Deep oldalán. 

Az Apró titkok című filmben egy boldogtalan házasságban élő asszonyt alakított, aki egy nős férfival kezd viszonyt, ezért a szerepért ötödször jelölték az Oscar-díjra. 

A kitüntetést végül 2008-ban A felolvasó című, morális kérdéseket boncolgató romantikus drámában Hanna Schmitz, egy koncentrációs tábor írástudatlan egykori őrének szerepéért nyerte el, aki a háború után egy nála jóval fiatalabb kamasszal keveredik szenvedélyes viszonyba, majd évekkel később újra találkoznak, de a nő ekkor már a vádlottak padján ül. 

Ugyanebben az évben újra együtt szerepelt DiCapróval, A szabadság útjai című drámában egy házasságuk válságával küszködő párt játszottak, érdekesség, hogy Winslet mindkét szerepért megkapta a Golden-Globe-díjat. 

2011-ben a harmincas években játszódó Mildred Pierce című minisorozatért Golden Globe- és Emmy-díj lett a jutalma, s szerepelt Roman Polanski Az öldöklés istene című drámájában Jodie Foster és Christoph Waltz oldalán. 2014-ben az A beavatott és A lázadó című disztopikus sci-fi filmek főgonoszát személyesítette meg, 2016-ban a Steve Jobs című filmben az Apple marketingvezetőjét alakította, jutalma újabb Golden Globe-díj és hetedik Oscar-jelölése lett. 

Kate Winslet az Avatar: A víz útja című fantasy bemutatóján

Ezt követően olyan filmekben tűnt fel, mint A ruhakészítő, a Váratlan szépség, a Hegyek között című túlélő-kalandfilm. 2022-ben újra összeállt James Cameronnal az Avatar: A víz útja című fantasyban (a sorozat újabb része decemberben kerül a mozikba), majd Lee Miller fotóriportert bőrébe bújt a Lee című életrajzi filmben. Az elmúlt években két nagysikerű minisorozatban is főszerepet játszott: 2021-ben az Easttowni rejtélyek című szériában egy magánéleti válsággal is küszködő kisvárosi nyomozót alakított, ismét elnyerve a Golden Globe- és az Emmy-díjat; tavaly A rezsim című fekete komédiában egy európai autoriter rezsim paranoiás vezetőjét kancellárját alakította. Idén a kamera túloldaláról is bemutatkozik, első rendezését, a Goodbye June-t decemberben mutatják be, a filmben szerepel is Toni Collette és Helen Mirren oldalán. 

Kate Winslet azon kevesek egyike, akik a négy nagy amerikai szórakoztatóipari díj (EGOT) közül hármat, az Oscar-, az Emmy- és a Grammy-díjat is elnyerték, gyűjteményéből csak a Tony-díj hiányzik.

 A dráma területén végzett szolgálataiért 2012-ben II. Erzsébet brit királynőtől megkapta a Brit Birodalom Rendje parancsnoki fokozatát (CBE), csillaga 2014 óta díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát. 

A színésznő 1998-ban ment feleségül Jim Threapleton rendező-asszisztenshez, a három évig tartó házasság alatt született Mia lánya szintén színésznő lett. 2003 és 2010 között Sam Mendes rendező volt a férje, tőle egy fia született. 2012-től Richard Branson milliárdos unokatestvérével él házasságban, akitől egy fia született. Számos jótékony ügy mellett áll ki, az ENSZ Women mozgalom aktivistájaként küzd a családon belüli erőszak ellen, a Golden Hat Foundation alapítójaként az autista gyermekeket segíti.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu