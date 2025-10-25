miami vicefilmAustin Butler

Készül az új Miami Vice, ők lehetnek a főszereplők

Austin Butler tárgyalásokat folytat Joseph Kosinskival az ikonikus sorozat rebootjának főszerepéről, amelyet a Universal Pictures gyárt – írja a Variety. Ha a megállapodás létrejön, Butler James „Sonny” Crockettet alakítaná Michael B. Jordan mellett, aki Ricardo „Rico” Tubbs szerepét kapná az új Miami Vice-ban.

2025. 10. 25. 10:02
A két legendás floridai nyomozót Don Johnson és Philip Michael Thomas formálta meg az 1980-as évek ikonikus sorozatában (Miami Vice). A 2006-os filmes feldolgozásban (Miami Vice) Colin Farrell és Jamie Foxx játszották ugyanezeket a karaktereket Michael Mann rendezésében – eleveníti fel cikkében a portál.

Austin Butler James „Sonny” Crockettet alakítaná a Miami Vice rebootjában (Fotó: Getty Images)

Miami Vice újratöltve

Butler karrierje az Elvis című Baz Luhrmann-film után robbant be, amelyért Golden Globe-ot, BAFTA-díjat és Oscar-jelölést is kapott. Korábban tinisorozatokban, majd Broadway-színpadon szerepelt, és Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmje hozta meg számára a filmes áttörést. Azóta olyan alkotásokban tűnt fel, mint a Dűne: Második rész és Darren Aronofsky Rajtakapva című thrillere, bizonyítva sokoldalúságát.

Kosinski, aki korábban a Top Gun: Maverick és az F1 – A film révén újított meg ismert franchise-okat, ezúttal a ’80-as évek Miamiának csillogó, de korrupcióval teli világát kívánja újraértelmezni. A filmet az eredeti sorozat első évada és bevezető része ihlette. 

A produkciót Imax-formátumban forgatják, a premierre 2027. augusztus 6-án kerül sor. 

A forgatókönyvet Dan Gilroy és Eric Singer írta, a produceri feladatokat Dylan Clark és Kosinski látják el. Az eredeti karaktereket Anthony Yerkovich alkotta, aki Michael Mann-nal együtt executive producerként is közreműködött a klasszikus sorozatban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

