Készül az új Miami Vice, ők lehetnek a főszereplők

A két legendás floridai nyomozót Don Johnson és Philip Michael Thomas formálta meg az 1980-as évek ikonikus sorozatában (Miami Vice). A 2006-os filmes feldolgozásban (Miami Vice) Colin Farrell és Jamie Foxx játszották ugyanezeket a karaktereket Michael Mann rendezésében – eleveníti fel cikkében a portál.

Austin Butler James „Sonny” Crockettet alakítaná a Miami Vice rebootjában (Fotó: Getty Images)

Miami Vice újratöltve

Butler karrierje az Elvis című Baz Luhrmann-film után robbant be, amelyért Golden Globe-ot, BAFTA-díjat és Oscar-jelölést is kapott. Korábban tinisorozatokban, majd Broadway-színpadon szerepelt, és Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmje hozta meg számára a filmes áttörést. Azóta olyan alkotásokban tűnt fel, mint a Dűne: Második rész és Darren Aronofsky Rajtakapva című thrillere, bizonyítva sokoldalúságát.

Kosinski, aki korábban a Top Gun: Maverick és az F1 – A film révén újított meg ismert franchise-okat, ezúttal a ’80-as évek Miamiának csillogó, de korrupcióval teli világát kívánja újraértelmezni. A filmet az eredeti sorozat első évada és bevezető része ihlette.

A produkciót Imax-formátumban forgatják, a premierre 2027. augusztus 6-án kerül sor.