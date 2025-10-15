Rendkívüli

táncvilágbajnokságlatin táncBudapest

Budapest nem akármilyen világbajnokságot rendez, soha korábban nem volt erre példa

Első alkalommal rendez Budapesten táncvilágbajnokságot a World Dance Organization november 22-én és 23-án a Marriott hotelben, ahol a világ legjobb táncosai lépnek fel, a zsűriben pedig többszörös világbajnok győztesek bírálják el a versenyzők teljesítményét.

2025. 10. 15. 15:23
2025. 10. 15. 15:23
A World Dance Organization (WDO) táncvilágbajnoksága november 22-én és 23-án lesz megtartva a Marriott hotelben. Forrás: Marriott Hotel Budapest
A megméretésre folyamatosan érkeznek a nevezések, az európai párokon kívül a legtávolabbról Ausztráliából, Japánból és Tajvanról neveztek, hogy megküzdjenek a standard, latin, tíztánc, showtánc, valamint az american smooth kategóriában az öt világbajnoki és egy Európa bajnoki címért.

A rendezvény egy nulladik nappal kezdődik november 21-én, amikor 4x45 perces táncoktatást tartanak világbajnok oktatók a tánckedvelőknek. A programra bárki jelentkezhet.

Szombaton a profik versenyeznek, az utolsó világbajnoki cím sorsa pedig a tíztáncverseny kategóriában az esti, nyilvános gálavacsora közönsége előtt dől el. A közönség ekkor megtekintheti a délelőtti versenyeken világbajnoki címet nyert párok bemutatóját is.

Vasárnap az indulók között a Dancing with the Stars ismert résztvevői is fellépnek a saját tanítványaikkal. Ez a ProAm műfaja, ahol a tanítványok táncolnak a tanáraikkal. Ezen a napon lesz még egy világbajnokság, amelyre regisztrált amatőr versenyzők jelentkezhetnek és küzdhetnek meg a számukra kiírt amatőr tíztánc világbajnoki címért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

