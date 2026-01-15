traffic lightsszólólemezturnébasszusgitárosRed Hot Chili Peppers

Flea megzenésítette, milyen egy feje tetejére állt világban élni

Március 27-én jelenik meg Flea, a Red Hot Chili Peppers ikonikus basszusgitárosának első szólóalbuma, a Honora. A lemez egy különleges visszatérést jelent a zenész legkorábbi zenei inspirációihoz: a jazzhez és a trombitához. A megjelenést egy igazán rangos közreműködés vezeti fel: a Traffic Lights című dalban Thom Yorke, a Radiohead frontembere is hallható.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 18:06
Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Forrás: Flea Facebook-oldala
A Honora a Nonesuch Records gondozásában lát napvilágot, és egy modern jazz formációval készült. A Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa, Flea – polgári nevén Michael Peter Balzary – valamennyi dalt maga írta és hangszerelte, a felvételeken pedig trombitán és basszusgitáron is játszik. Partnerei között a kortárs jazz és az alternatív zenei színtér meghatározó alakjai szerepelnek: Josh Johnson (szaxofon, producer), Jeff Parker (gitár), Anna Butterss (basszusgitár) és Deantoni Parks (dob).

Flea
Flea tavasszal nemzetközi turnéra indul Fotó: Wikipédia/Stefan Brending

Flea szólóalbummal rukkolt elő

A lemez első ízelítője, a Traffic Lights Flea, Thom Yorke és a Grammy-díjas Josh Johnson közös szerzeménye. 

Yorke nemcsak énekel, hanem zongorán és szintetizátoron is közreműködik a dalban, amely hangulatában és ritmikájában is felidézi Flea és Yorke korábbi közös projektjét, az Atoms for Peace-t.

Deantonival már az első napon eljátszottuk azt, amiből később a Traffic Lights lett. Volt benne valami, ami az Atoms for Peace-re emlékeztetett, ezért elküldtem Thomnak. Tudtam, hogy a ritmus és a hangulat közel fog állni hozzá – és igazam lett. Gyönyörű dallam született, a szöveg pedig arról szól, milyen egy feje tetejére állt világban élni, amikor egyszerre árasztanak el bennünket hamis és valós dolgok

– mondta Flea.

A Honora cím egy családtag előtt tiszteleg, az album pedig egy régi, beteljesületlen álom megvalósulása. Flea már gyerekként, családi összejöveteleken találkozott először élő jazz-zenével, amely maradandó hatást gyakorolt rá. Bár fiatalon Dizzy Gillespie, Miles Davis és Clifford Brown nyomdokaiba szeretett volna lépni, végül a basszusgitár és a rockzene sodorta magával.

Hatvanadik születésnapjához közeledve azonban úgy döntött, ha most nem tér vissza a trombitához, akkor soha nem fog. Két éven át minden egyes nap gyakorolt – mindezt egy stadionturné közepette. A Honora ennek az intenzív, kockázatvállaló időszaknak a lenyomata.

„Korábban soha nem féltem attól, hogy zenét csináljak. Attól tartottam, hogy ezek az elképesztő zenészek egy pózoló rockzenészt fognak látni bennem. Ehelyett a lehető legnagyobb támogatást kaptam. Velük zenélni olyan volt, mintha lebegtem volna a stúdióban” – fogalmazott Flea.

Az album hat saját szerzeményt, valamint feldolgozásokat tartalmaz George Clinton és Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean és Shea Taylor, valamint Ann Ronell dalai közül.

A projekt májusban nemzetközi turnéra indul, több európai állomással.

 

 

