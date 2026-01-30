Hatvanötmillió forint pályázati keretösszeggel indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda Program

A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élményalapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal.

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

A pályázati kiírás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján olvasható.

A Kincses Kultúróvoda Programban támogatott intézményeknek a 2026/2027-es nevelési évben olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére nyílik lehetőségük, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja. A pályázók köre továbbra is kiterjed a külhoni magyar óvodákra és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokra, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyar kulturális közösségek közötti együttműködést.

A támogatás száz százalékban vissza nem térítendő.