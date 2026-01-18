Újjászületett mesekönyv röpít a régi Nagy-Magyarországra

Sebők Zsigmond felejthetetlen klasszikusa, Maczkó úr történetei a magyar gyermekirodalom egyik legderűsebb és legszellemesebb kincse, amely most teljes egészében tér vissza. Erre komolyan rá is erősített a Litterae Antiquae kiadó, amely a régi, már-már elfeledett magyar klasszikusokat teljesen új ruhában, élfestett, számozott egyesített díszkiadásban varázsolja újjá.

Egy klasszikus Maczkó úr a múlt század elejéről Forrás: Mandiner

Maczkó úr, a jószívű és kíváncsi medve – akinek szobrával a budai Európa-ligetben találkozhatunk – hol mulatságos, hol megható kalandokba keveredik, miközben a békebeli Nagy-Magyarország hangulatát és a gyermeki fantázia határtalan világát idézi meg. A történetek finom iróniája, embersége és időtlen humora ma is ugyanúgy megnevetteti és megérinti az olvasót, mint egy évszázaddal ezelőtt. A gazdagon megírt, játékos nyelv mögött szeretetteljes társadalmi tükör rejtőzik, amelyben gyerek és felnőtt egyaránt magára ismerhet. Ez a teljes kiadás igazi irodalmi ünnep: egy elfeledett klasszikus diadalmas visszatérése, amely újra bebizonyítja, hogy a jó humor és a jó szív sosem megy ki a „divatból” – vallja a kiadó.

Sebők Zsigmond Maczkó úr történetei című műve a 20. század eleji magyar gyermekirodalom egyik legkedvesebb és legszellemesebb alkotása. A mostani egyesített és teljes kiadás a szeretett mackó valamennyi kalandját tartalmazza, amelyeken keresztül nemcsak az egykori olvasók, hanem a mai gyerekek és felnőttek is felfedezhetik a derű, az irónia és a jóindulatú humor örök értékeit.

Maczkó úr, a mű központi alakja, egy különös, emberi tulajdonságokkal felruházott nagydarab medve, aki gyakran kerül mulatságos helyzetekbe, de mindig megőrzi jószívűségét, kíváncsiságát és méltóságát. Figurája a magyar ifjúsági irodalom egyik legemberségesebb hőse: merész, de nem tökéletes, ugyanakkor mindig őszinte, szeretetre méltó és életrevaló.

Maczkó úr összes utazása – az új díszkiadás Forrás: Litterae Antiquae

Sebők karaktere nem egyszerű mesealak, hanem a polgári kor derűs, önironikus tükre: Maczkó úr esendősége, finom humora és embersége ma is élő és szerethető. A kötet egyszerre idézi meg a régi, teljes ország hangulatát és a gyermeki fantázia határtalan világát.

Az illusztrált történetek nyelve gazdag és könnyed, tele játékos fordulattal, derűs iróniával és a századelő hangulatát idéző kifejezésekkel. Az állatvilág szereplői – rókák, medvék, birkák, vadászkutyák – nem pusztán gyerekeknek szóló mesefigurák, hanem emberi jellemvonásokat hordozó allegóriák is, amelyek a társadalom különféle típusait jelenítik meg szeretetteljes gúnnyal és tanulságos mondanivalóval. Az egyesített kiadás a maga nyolcszáz oldalával ezért nemcsak egy klasszikus újjászületése, hanem lehetőség is arra, hogy újra felfedezzük a humor, a szeretet és a mese örök erejét Maczkó úr Jókai, Gárdonyi és Krúdy világához hasonlítható történetein keresztül.

(Sebők Zsigmond: Maczkó úr összes utazása. 816 oldal. Litterae Antiquae kiadó, 2025.)