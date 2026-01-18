Rendkívüli

Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

maczkóBalatonlitterae antiquaesebők zsigmondRetyezát

Újjászületett mesekönyv röpít a régi Nagy-Magyarországra

Díszkiadásban, élfestett és sorszámozott változatban jelent meg a régi magyar ifjúsági könyvek egyik legjelentősebb szereplője, a Maczkó úr összes utazása. A külalakjában kincsesdobozra emlékeztető kötet világa gyökeresen eltér a mai, gyakran álproblémákra választ erőltető kortárs mesekönyvek történeteitől.

Balázs D. Attila
2026. 01. 18. 17:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sebők Zsigmond felejthetetlen klasszikusa, Maczkó úr történetei a magyar gyermekirodalom egyik legderűsebb és legszellemesebb kincse, amely most teljes egészében tér vissza. Erre komolyan rá is erősített a Litterae Antiquae kiadó, amely a régi, már-már elfeledett magyar klasszikusokat teljesen új ruhában, élfestett, számozott egyesített díszkiadásban varázsolja újjá.

Maczkó úr
Egy klasszikus Maczkó úr a múlt század elejéről Forrás: Mandiner

Maczkó úr, a jószívű és kíváncsi medve – akinek szobrával a budai Európa-ligetben találkozhatunk – hol mulatságos, hol megható kalandokba keveredik, miközben a békebeli Nagy-Magyarország hangulatát és a gyermeki fantázia határtalan világát idézi meg. A történetek finom iróniája, embersége és időtlen humora ma is ugyanúgy megnevetteti és megérinti az olvasót, mint egy évszázaddal ezelőtt. A gazdagon megírt, játékos nyelv mögött szeretetteljes társadalmi tükör rejtőzik, amelyben gyerek és felnőtt egyaránt magára ismerhet. Ez a teljes kiadás igazi irodalmi ünnep: egy elfeledett klasszikus diadalmas visszatérése, amely újra bebizonyítja, hogy a jó humor és a jó szív sosem megy ki a „divatból” – vallja a kiadó.

Sebők Zsigmond Maczkó úr történetei című műve a 20. század eleji magyar gyermekirodalom egyik legkedvesebb és legszellemesebb alkotása. A mostani egyesített és teljes kiadás a szeretett mackó valamennyi kalandját tartalmazza, amelyeken keresztül nemcsak az egykori olvasók, hanem a mai gyerekek és felnőttek is felfedezhetik a derű, az irónia és a jóindulatú humor örök értékeit.

Maczkó úr, a mű központi alakja, egy különös, emberi tulajdonságokkal felruházott nagydarab medve, aki gyakran kerül mulatságos helyzetekbe, de mindig megőrzi jószívűségét, kíváncsiságát és méltóságát. Figurája a magyar ifjúsági irodalom egyik legemberségesebb hőse: merész, de nem tökéletes, ugyanakkor mindig őszinte, szeretetre méltó és életrevaló. 

Maczkó úr összes utazása – az új díszkiadás Forrás: Litterae Antiquae

Sebők karaktere nem egyszerű mesealak, hanem a polgári kor derűs, önironikus tükre: Maczkó úr esendősége, finom humora és embersége ma is élő és szerethető. A kötet egyszerre idézi meg a régi, teljes ország hangulatát és a gyermeki fantázia határtalan világát.

Az illusztrált történetek nyelve gazdag és könnyed, tele játékos fordulattal, derűs iróniával és a századelő hangulatát idéző kifejezésekkel. Az állatvilág szereplői – rókák, medvék, birkák, vadászkutyák – nem pusztán gyerekeknek szóló mesefigurák, hanem emberi jellemvonásokat hordozó allegóriák is, amelyek a társadalom különféle típusait jelenítik meg szeretetteljes gúnnyal és tanulságos mondanivalóval. Az egyesített kiadás a maga nyolcszáz oldalával ezért nemcsak egy klasszikus újjászületése, hanem lehetőség is arra, hogy újra felfedezzük a humor, a szeretet és a mese örök erejét Maczkó úr Jókai, Gárdonyi és Krúdy világához hasonlítható történetein keresztül.

(Sebők Zsigmond: Maczkó úr összes utazása. 816 oldal. Litterae Antiquae kiadó, 2025.)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.