Várják a nevezéseket a Magyar Mozgókép Díjra

A filmes seregszemlét június 18. és 20. között Veszprémben és Balatonfüreden rendezik meg, az alkotói elismerések mellett a legjobb játékfilm, egész estés és rövid dokumentumfilm, dokumentumfilm-sorozat, kisjátékfilm, rövid animáció és animációs sorozat, valamint a legjobb tévéfilm és fikciós televíziós sorozat kategóriákban vehetik át a Magyar Mozgókép Díjakat a magyar filmszakma kiválóságai.

A Hunyadi alkotói beszélgettek a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon tavaly. Fotó: MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál Facebook-oldala

A Magyar Mozgókép Díjairól szakmai zsűri dönt

A Magyar Mozgókép Díjakra minden olyan alkotás nevezhető, amely 2025. március 1. és 2026. február 28. között kerül a közönség elé, függetlenül attól, hogy moziban vagy tévében tűzték műsorra, streamingen volt elérhető, vagy nemzetközi filmfesztiválon szerepelt versenyben vagy meghívottként. Várják azoknak a produkcióknak a nevezését is, amelyek az idei MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon debütálhatnak.

A Magyar Mozgókép Díjakról idén is a Magyar Filmakadémia tagjaiból álló előzsűri jelölései alapján dönt az öttagú szakmai zsűri. A zsűri tagjait a jelöltek bejelentésekor hozzák nyilvánosságra.

A MOZ.GO immár hatodik éve a magyar filmesek találkozóhelye, az általuk készített alkotások bemutatóinak színtere. Ahogy eddig, úgy most is arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb palettát tárjuk a filmszerető közönség elé az elmúlt időszak terméséből. Mert a film mesél és maradandó emléket állít arról, hogy mit látunk, érzünk, gondolunk és üzenünk a kamerán keresztül Magyarországról, a kultúránkról, a világban csak általunk megörökíthető történetekről

– fogalmazott Csáky Attila producer, a fesztivál igazgatója.

A nevezési lap és a jelentkezési feltételek ide kattintva érhetők el.