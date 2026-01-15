Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

díjfilmMagyar Mozgókép DíjBalatonVeszprémfesztivál

Várják a nevezéseket a Magyar Mozgókép Díjra

Február 28-ig lehet elküldeni a nevezéseket a 2026-os Magyar Mozgókép Díjra, amelyet huszonegy kategóriában adnak át az éves magyar filmtermést felvonultató MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 14:39
Szabadtéri filmvetítés a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon Fotó: MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál Facebook-oldala/Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A filmes seregszemlét június 18. és 20. között Veszprémben és Balatonfüreden rendezik meg, az alkotói elismerések mellett a legjobb játékfilm, egész estés és rövid dokumentumfilm, dokumentumfilm-sorozat, kisjátékfilm, rövid animáció és animációs sorozat, valamint a legjobb tévéfilm és fikciós televíziós sorozat kategóriákban vehetik át a Magyar Mozgókép Díjakat a magyar filmszakma kiválóságai.

Magyar Mozgókép Díj
A Hunyadi alkotói beszélgettek a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon tavaly. Fotó: MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál Facebook-oldala

A Magyar Mozgókép Díjairól szakmai zsűri dönt

A Magyar Mozgókép Díjakra minden olyan alkotás nevezhető, amely 2025. március 1. és 2026. február 28. között kerül a közönség elé, függetlenül attól, hogy moziban vagy tévében tűzték műsorra, streamingen volt elérhető, vagy nemzetközi filmfesztiválon szerepelt versenyben vagy meghívottként. Várják azoknak a produkcióknak a nevezését is, amelyek az idei MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon debütálhatnak.

A Magyar Mozgókép Díjakról idén is a Magyar Filmakadémia tagjaiból álló előzsűri jelölései alapján dönt az öttagú szakmai zsűri. A zsűri tagjait a jelöltek bejelentésekor hozzák nyilvánosságra.

A MOZ.GO immár hatodik éve a magyar filmesek találkozóhelye, az általuk készített alkotások bemutatóinak színtere. Ahogy eddig, úgy most is arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb palettát tárjuk a filmszerető közönség elé az elmúlt időszak terméséből. Mert a film mesél és maradandó emléket állít arról, hogy mit látunk, érzünk, gondolunk és üzenünk a kamerán keresztül Magyarországról, a kultúránkról, a világban csak általunk megörökíthető történetekről 

– fogalmazott Csáky Attila producer, a fesztivál igazgatója.

A nevezési lap és a jelentkezési feltételek ide kattintva érhetők el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu