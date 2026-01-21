Világ körüli turnén a Recirquel sikerdarabja, amelynek minden pillanata fotózásra érdemes

A turné január 21-én indult Kanadában, amelyet a szakma az újcirkusz egyik globális fellegváraként tart számon. A Recirquel négy nagyvárosban – Vancouverben, Québecben, Montrealban és Torontóban – lép fel, összesen tizenöt előadással. A társulat vendégszerepel többek között a Cirque du Soleil által alapított montreali La TOHU-ban, a vancouveri DanceHouse-ban, a québeci Le Diamant színházban, valamint a torontói TO Live – St. Lawrence Centre for the Arts központban.

A Recirquel Paradisum című előadását négy kontinensen mutatják be. Fotó: Mark Dawson Photography

A Recirquel produkciója meghódítja a világot

Kanada a kortárs cirkuszművészet egyik legfontosabb piaca a világon, ezért különösen nagy elismerés, hogy több színház összefogásával egy többhetes turnésorozat részeként mutathatjuk be a Paradisumot

– fogalmazott Vági Bence, a Recirquel művészeti vezetője.

A társulat számára nem ismeretlen a kanadai közeg: 2016-ban a Cirkusz az Éjszakában című produkcióval már bemutatkoztak a montreali La TOHU-ban.

A Paradisum nemzetközi sikere az elmúlt két évben robbanásszerűen ívelt felfelé. Az előadás 2024-ben a világ legnagyobb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Fringe-en debütált, ahol jelentős kritikai és közönségvisszhangot váltott ki. Ezt követően a rangos CINARS Biennálén a világ tíz leginnovatívabb előadóművészeti produkciója közé választották. A The Guardian kritikusa „fizikailag lenyűgöző, gyönyörű előadásként” méltatta a Paradisumot, kiemelve, hogy „minden pillanata fotózásra érdemes”.

Az észak-amerikai turnét követően február második felében Olaszországban folytatódik a sorozat, majd Franciaország és Hollandia következik. Ősszel a produkció Dél-Amerikában és Ázsiában is bemutatkozik, többek között a neves Hong Kong Performing Arts Expo programjában.

A Paradisumot idén összesen mintegy hetven alkalommal tűzik műsorra külföldön, miközben a magyar közönség legközelebb áprilisban láthatja az előadást a Müpa Fesztivál Színházában.

A Paradisum tematikája a világ pusztulását követő újjászületés mítoszát járja körül. Az előadás azt vizsgálja, miként létezhet az „új ember” egy Édenhez hasonló, utópisztikus állapotban, és hogyan születik meg egy új létforma a természeti erők lüktetéséből. A megtisztulás, születés, ébredés és rítus képei fokozatosan vezetnek el az anima mundi, vagyis a „világ szellemének” megjelenéséhez.

A hat világklasszis artista-táncművész által előadott produkció koreográfiája a Recirquel védjegyévé vált cirque danse műfaját fejleszti tovább: a lenyűgöző akrobatikus elemek és a kortárs tánc finom eszköztára új dimenzióban találkozik. A Paradisum nem csupán látványos előadás, hanem egy gondolati utazás is, és 2026-ban ennek az utazásnak a világ számos pontján lehet részese a közönség.