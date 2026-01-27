Tátrai Tiborakváriumkoncert

Tátrai Tibor supergroupja friss energiákkal és új dalokkal rúgja be az évet

A godfater. supergroup Tátrai Tibor vezetésével az Akvárium Klubban indítja a 2026-os koncertszezont. Megújult felállás, friss energiák és új dalok várják azokat, akik február 7-én ellátogatnak a budapesti koncerthelyszínre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 11:11
godfater. Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Artisjus- és Fonogram-díjas, honi supergroupként emlegetett rockformáció sikerét nemcsak slágereik, hanem a zenekar összetétele is garantálja. A Kossuth- és Liszt-díjas Tátrai Tibor mellett a magyar zenei élet egyik legnagyobb büszkesége, Borlai Gergő dobos is oszlopos tagja a zenekarnak. Gotthard Mihály, azaz Mike Gotthard gitárvirtuózban pedig sokan Tibusz méltó partnerét látják, ahogyan Usztics Dániel basszusgitáros tehetsége is vitathatatlan. A banda megújult felállásában a frontember szerepet Hegedűs Bori vállalta magára, Felszegi Dalma billentyűn működik közre, Bótyik Borostyán pedig vokálozik a zenekarban.

Tátrai Tibor supergroupja friss energiákkal és új dalokkal rúgja be az évet
Tátrai Tibor és a godfater. zenekar (Fotó: Bácsfalvi Lilla Photo)

A február 7-i nyitány az első állomás, ahol az ismert godfater. dalok mellett már felcsendülnek az új szerzemények is, köztük a frissen megjelent Játék az egész című dal.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu