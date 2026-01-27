Tátrai Tibor supergroupja friss energiákkal és új dalokkal rúgja be az évet

Az Artisjus- és Fonogram-díjas, honi supergroupként emlegetett rockformáció sikerét nemcsak slágereik, hanem a zenekar összetétele is garantálja. A Kossuth- és Liszt-díjas Tátrai Tibor mellett a magyar zenei élet egyik legnagyobb büszkesége, Borlai Gergő dobos is oszlopos tagja a zenekarnak. Gotthard Mihály, azaz Mike Gotthard gitárvirtuózban pedig sokan Tibusz méltó partnerét látják, ahogyan Usztics Dániel basszusgitáros tehetsége is vitathatatlan. A banda megújult felállásában a frontember szerepet Hegedűs Bori vállalta magára, Felszegi Dalma billentyűn működik közre, Bótyik Borostyán pedig vokálozik a zenekarban.

Tátrai Tibor és a godfater. zenekar (Fotó: Bácsfalvi Lilla Photo)

A február 7-i nyitány az első állomás, ahol az ismert godfater. dalok mellett már felcsendülnek az új szerzemények is, köztük a frissen megjelent Játék az egész című dal.