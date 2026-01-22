Így ünneplik fiatal kutatóink a magyar kultúra napját

A videóban a magyar tudomány éve Tudományos nagykövet programjának 12 fiatal kutatója Endrődi Sándor A tudós című versének egy-egy sorát mondja el. A közös gondolatfolyam ma is aktuális üzenetet hordoz: a tudás célja nem a fölény, hanem az alázat.
A magyar tudomány éve
Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország 2025–2026-ot a magyar tudomány éveként ünnepli, a Magyar Tudományos Akadémia és annak könyvtára alapításának 200. évfordulójának alkalmából. A magyar tudomány éve kinyitja a laborok és tudományos műhelyek világát egy olyan programsorozattal, amely bemutatja a tudományok szerteágazó és izgalmas dimenzióit, nemcsak a szakmában dolgozó szakemberek, hanem a lakosság számára is. Ebben kívánunk iránytű és útmutató lenni, hogy a magyar tudomány évében minél többen és minél szélesebb körben ismerhessék meg Magyarország tudományos jelenét és jövőjét.
Az ünnepi évad egyik kiemelkedő kezdeményezése a Tudományos nagykövet program, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Innovációs Ügynökség hirdetett meg.
A programban tizenkét olyan fiatal, elhivatott kutató kap lehetőséget, akik nemcsak szakmailag kiemelkedőek, hanem képesek közérthetően, szenvedéllyel és hitelesen képviselni a tudomány világát – különösen a fiatalabb generációk felé.
