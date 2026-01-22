Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

magyar kultúra napjaNemzeti Innovációs Ügynökségkutatótudomány

Így ünneplik fiatal kutatóink a magyar kultúra napját

A kultúra és a tudomány közös értékeire hívják fel a figyelmet a Nemzeti Innovációs Ügynökség legfrissebb, a magyar kultúra napjára készült Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 9:45
Forrás: Facebook/Nemzeti Innovációs Ügynökség
A videóban a magyar tudomány éve Tudományos nagykövet programjának 12 fiatal kutatója Endrődi Sándor A tudós című versének egy-egy sorát mondja el. A közös gondolatfolyam ma is aktuális üzenetet hordoz: a tudás célja nem a fölény, hanem az alázat.

A magyar tudomány éve

Az Országgyűlés döntése alapján Magyarország 2025–2026-ot a magyar tudomány éveként ünnepli, a Magyar Tudományos Akadémia és annak könyvtára alapításának 200. évfordulójának alkalmából. A magyar tudomány éve kinyitja a laborok és tudományos műhelyek világát egy olyan programsorozattal, amely bemutatja a tudományok szerteágazó és izgalmas dimenzióit, nemcsak a szakmában dolgozó szakemberek, hanem a lakosság számára is. Ebben kívánunk iránytű és útmutató lenni, hogy a magyar tudomány évében minél többen és minél szélesebb körben ismerhessék meg Magyarország tudományos jelenét és jövőjét.

Az ünnepi évad egyik kiemelkedő kezdeményezése a Tudományos nagykövet program, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Innovációs Ügynökség hirdetett meg. 

A programban tizenkét olyan fiatal, elhivatott kutató kap lehetőséget, akik nemcsak szakmailag kiemelkedőek, hanem képesek közérthetően, szenvedéllyel és hitelesen képviselni a tudomány világát – különösen a fiatalabb generációk felé.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
