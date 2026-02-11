Müpaelőadójazzállásfoglaláskoncert

Esperanza Spalding vitatott koncertje után így reagált a Müpa

Február 10-én lépett fel a Müpában az ötszörös Grammy-díjas Esperanza Spalding, napjaink egyik meghatározó dzsesszelőadója. Ám a koncert nagy felháborodást váltott ki a közönség részéről, ugyanis nem azt a koncertet kapták, amire jegyet váltottak. A Müpa ma reagált az eseményre, megosztották a történtek hátterét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 17:59
Esperanza Spalding amerikai zeneszerző, basszusgitáros, nagybőgős és énekes Forrás: Esperanza Spalding/Facebook
Esperanza Spalding tegnap esti koncertje után a Müpa közleményt adott ki, amelyet teljes terjedelmében, változtatás nélkül közlünk.

Esperanza Spalding
Esperanza Spalding egyik korábbi koncertje Fotó: Esperanza Spalding/Facebook

Esperanza Spalding neves dzsesszelőadó tegnap lépett fel a Müpában

„A Müpa állásfoglalása Esperanza Spalding 2026. 02. 10-ei koncertje kapcsán:

Kiemelten fontosnak tartjuk a nézőinkkel való minőségi kapcsolatot és párbeszédet, ezért szeretnénk megosztani a történtek hátterét.

A művésznő torokproblémákkal érkezett Budapestre, ugyanakkor mind ő, mind a Müpa reális esélyt látott arra, hogy a koncert az eredetileg tervezett formában valósul meg, azaz Esperanza Spalding basszushangszeresként és énekesként egyaránt felléphet. Ennek érdekében a Müpa minden rendelkezésére álló szakmai és egészségügyi segítséggel támogatta őt.

A koncertet megelőző órákig nem volt egyértelmű, hogy a művésznő milyen formában tud színpadra lépni, ám éppen azért, hogy a jegyvásárlóknak ne kelljen lemondaniuk a régóta várt estről, egy kényszerűen módosított műsorral is készültünk. A művésznő tervezett koncertje ezúttal összművészeti koncepcióra épült, melyet igyekeztünk a koncert beharangozójában is jelezni: »Az évek előrehaladtával egyre kevésbé kategorizálható Spalding érdeklődési köre jóval túlmutat énekes-basszushangszeres művészetén: önmagát mint zeneszerző, költő, táncos, terapeuta, történetmondó, oktató és közösségépítő is meghatározza, aki még a talajmegújítás terén is tesz erőfeszítéseket.«

Sajnos csak az esti órákra vált bizonyossá, hogy a művésznő nem fog tudni beszélni és énekelni, ezért az általa újonnan összeállított programmal, valamint az általa javasolt, és rendkívüli gyorsasággal felkért vendégművészek közreműködésével valósult meg a koncert.

A koncertet követően a turné következő állomása felé utazva a művésznő az alábbi módon nyilatkozott:

»Köszönöm a Müpának, hogy támogatta a művészi elképzeléseimet. A dzsessz a közösségről szól, a közös történetmesélésről, és arról, hogy felemeljük egymást, amikor valaki közülünk nehéz helyzetbe kerül. A hangom váratlan elvesztése nagy kihívást jelentett, de közösen improvizálva túljutottunk rajta! Nagyon hálás vagyok, hogy a betegségem ellenére is az utazás és a fellépés mellett döntöttem. Végül létrehoztunk valami olyat, ami teljes mértékben összhangban áll a művészi víziómmal és a szellemiségemmel. Remélem, hogy Budapesten ismét együtt dolgozhatok majd azokkal a nagyszerű művészekkel, akik az előadásom vendégei voltak!«

Sajnáljuk, hogy közös igyekezetünk ellenére másképp alakult az este, mint ahogyan azt reméltük, ezért elnézést kérünk azoktól, akik csalódottan távoztak.

A koncerttel kapcsolatos észrevételeket és megkereséseket az [email protected] e-mail címen várjuk, és azokra minden esetben külön válaszolunk.”

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

