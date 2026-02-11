Horányi Juli triója akusztikus szerelmet varázsol a Várkertbe

Február 16-án este a Várkert Bazár rendezvényterme bensőséges zenei térként nyílik meg a közönség előtt. Horányi Juli énekesnő két kiváló zenésztársával trióformációban lép színpadra, hogy akusztikus hangszerelésben szólaltassa meg legismertebb dalait, ikonikus feldolgozásokat és saját szerzeményeinek legmeghittebb változatait.

Horányi Juli és triója akusztikus koncertet ad a Várkert Bazárban (Fotó: Várkert Bazár)

Horányi Juli lírai arca

Az est repertoárjában romantikus és szerelmes slágerek, pop-, jazz- és swinghatások egyaránt helyet kapnak.

A visszafogott hangszerelés lehetőséget teremt arra, hogy a dalok érzelmi mélysége, Horányi Juli sokszínű hangja és improvizatív előadásmódja kerüljenek a középpontba. A koncert hangulata tudatosan eltér a nagy színpados, zenekaros fellépések lendületétől: itt a líraiság, az intimitás és az elmélyülés dominál.

A Valentin-naphoz kapcsolódó időszakban megrendezett koncert ideális választás pároknak és egyedül érkezőknek egyaránt – egy este, ahol a zene lelassít, összehoz és teret ad az érzelmeknek.