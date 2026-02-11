Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

Horányi JuliVárkert BazárValentin-napakusztikus koncerttrió

Horányi Juli triója akusztikus szerelmet varázsol a Várkertbe

Intim hangulatú, szerelmes dalokkal átszőtt akusztikus koncerttel várja a közönséget Horányi Juli február 16-án a Várkert Bazárban. A Várkert akusztik sorozat estjén a letisztult hangszerelés, az érzelmekre építő előadásmód és a történelmi helyszín különleges atmoszférája találkozik egy felejthetetlen zenei élményben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 12:01
Horányi Juli énekesnő
Forrás: Várkert Bazár
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 16-án este a Várkert Bazár rendezvényterme bensőséges zenei térként nyílik meg a közönség előtt. Horányi Juli énekesnő két kiváló zenésztársával trióformációban lép színpadra, hogy akusztikus hangszerelésben szólaltassa meg legismertebb dalait, ikonikus feldolgozásokat és saját szerzeményeinek legmeghittebb változatait.

Horányi Juli
Horányi Juli és triója akusztikus koncertet ad a Várkert Bazárban (Fotó: Várkert Bazár)

Horányi Juli lírai arca

Az est repertoárjában romantikus és szerelmes slágerek, pop-, jazz- és swinghatások egyaránt helyet kapnak.

A visszafogott hangszerelés lehetőséget teremt arra, hogy a dalok érzelmi mélysége, Horányi Juli sokszínű hangja és improvizatív előadásmódja kerüljenek a középpontba. A koncert hangulata tudatosan eltér a nagy színpados, zenekaros fellépések lendületétől: itt a líraiság, az intimitás és az elmélyülés dominál.

A Valentin-naphoz kapcsolódó időszakban megrendezett koncert ideális választás pároknak és egyedül érkezőknek egyaránt – egy este, ahol a zene lelassít, összehoz és teret ad az érzelmeknek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu