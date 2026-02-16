Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Ismerős Arcokvideópremier

A tragikusan korán eltávozott magyar színészlegendák emléke előtt tiszteleg az Ismerős Arcok-videópremier

Új videóklipjük az Ecce Homo című új albumuk egyik kiemelt dalához, a Búcsúhoz készült kisfilm.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:00
Forrás: Ismerős Arcok
Új videóklippel jelentkezik az Ismerős Arcok zenekar. Az Ecce Homo című új albumuk egyik kiemelt dalához, a Búcsúhoz készült kisfilm különleges tisztelgés a tragikusan korán eltávozott magyar színészlegendák emléke előtt. 

Ismerős Arcok
A videóklipben szereplő színészek és az Ismerős Arcok zenekar tagjai Fotó: Ismerős Arcok

Az Ismerős Arcok Búcsú című megrendítő dala


A klip többek között Latinovits Zoltán, Bujtor István, Bubik István, Őze Lajos, Kálloy Molnár Péter és Tompos Kátya művészi örökségét idézi meg, csendes, megrendítő módon emlékeztetve arra, hogy a valódi művészet túléli az időt és az elmúlást. 


A film elkészítésében Eperjes Károly és Dörner György Kossuth-díjas színművészek is közreműködtek. A két legenda örömmel vállalta a felkérést, jelenlétük pedig személyes és hiteles hangot ad a búcsúnak.  

Ez a klip azoknak a színészlegendáknak állít emléket, akikről feltehetően mindannyian ugyanazt érezzük: még maradhattak volna. Túl korán távoztak közülünk, de a művészetük velünk maradt

–  mondta Nyerges Attila, a zenekar énekese. Az Ismerős Arcok több mint húsz éve meghatározó szereplője a magyar könnyűzenei életnek. Dalaikban rendszeresen jelennek meg az identitás, az összetartozás, a hit és az emberi sors kérdései. Az Ecce Homo album is ezt a gondolatiságot viszi tovább: személyes hangvételű, elmélyült anyag, amelynek egyik legmeghatóbb zenei darabja a Búcsú. 

Az új videóklip nem csupán egy dal képi feldolgozása, hanem egyben főhajtás is azok előtt, akik rövidre szabott életük ellenére maradandó nyomot hagytak a magyar kultúrában.

 

 

 

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

