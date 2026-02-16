A tragikusan korán eltávozott magyar színészlegendák emléke előtt tiszteleg az Ismerős Arcok-videópremier

Új videóklippel jelentkezik az Ismerős Arcok zenekar. Az Ecce Homo című új albumuk egyik kiemelt dalához, a Búcsúhoz készült kisfilm különleges tisztelgés a tragikusan korán eltávozott magyar színészlegendák emléke előtt.

A videóklipben szereplő színészek és az Ismerős Arcok zenekar tagjai Fotó: Ismerős Arcok

Az Ismerős Arcok Búcsú című megrendítő dala



A klip többek között Latinovits Zoltán, Bujtor István, Bubik István, Őze Lajos, Kálloy Molnár Péter és Tompos Kátya művészi örökségét idézi meg, csendes, megrendítő módon emlékeztetve arra, hogy a valódi művészet túléli az időt és az elmúlást.



A film elkészítésében Eperjes Károly és Dörner György Kossuth-díjas színművészek is közreműködtek. A két legenda örömmel vállalta a felkérést, jelenlétük pedig személyes és hiteles hangot ad a búcsúnak.

Ez a klip azoknak a színészlegendáknak állít emléket, akikről feltehetően mindannyian ugyanazt érezzük: még maradhattak volna. Túl korán távoztak közülünk, de a művészetük velünk maradt

– mondta Nyerges Attila, a zenekar énekese. Az Ismerős Arcok több mint húsz éve meghatározó szereplője a magyar könnyűzenei életnek. Dalaikban rendszeresen jelennek meg az identitás, az összetartozás, a hit és az emberi sors kérdései. Az Ecce Homo album is ezt a gondolatiságot viszi tovább: személyes hangvételű, elmélyült anyag, amelynek egyik legmeghatóbb zenei darabja a Búcsú.