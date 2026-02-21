Ötvenéves a heavy metal banda, és még mindig padlógázon játszik

Az Accept a nyolcvanas évek elején robbant be igazán a nemzetközi színtérre. A karizmatikus frontember, Udo Dirkschneider jellegzetesen érdes hangja és a feszes, riffközpontú dalok hamar védjeggyé váltak. Az 1982-es Restless and Wild és az 1983-as Balls to the Wall albumok mára a heavy metal műfaj alapművei közé tartoznak. Utóbbi címadó dala a mai napig koncertfavorit, generációk üvöltik kórusban a refrént.

A heavy metal banda jubileumi turnéra indul (Forrás: Facebook/Accept)

A német heavy metal legendái nem mennek nyugdíjba

Az Accept hangzása egyszerre volt katonásan precíz és elementárisan energikus. A dupla gitáros felállás, a menetelős ritmusok és a stadionokat betöltő refrének a későbbi power metal és speed metalzenekarokra is komoly hatással voltak. Nem véletlen, hogy sokan a német metal egyik úttörőjeként tekintenek rájuk.

Hullámvölgyek és újjászületés

A zenekar pályája nem volt törésmentes: a kilencvenes években feloszlottak, majd többször is újraindultak. A 2010-es években azonban új lendületet kaptak, immár Mark Tornillo énekessel az élen. A rajongók eleinte kétkedve fogadták a váltást, de az olyan lemezek, mint a Blood of the Nations vagy a Blind Rage bizonyították, hogy az Accept nem nosztalgiaprojekt, hanem élő, kreatív zenekar.

A mai felállásban a klasszikus hangzás megmaradt, de modernebb, súlyosabb megszólalással párosul. A koncertek továbbra is kőkemények: feszes tempó, precíz játék és látványos színpadi jelenlét jellemzi őket.

Az idei jubileumi turné nemcsak számvetés, hanem ünnep is. Fél évszázad dalterméséből válogatnak, így a korai klasszikusok éppúgy helyet kapnak a műsorban, mint az újabb korszak erőteljes darabjai. Egy ilyen koncerten a Fast as a Shark, a Metal Heart vagy a Princess of the Dawn szinte kötelező, de a setlist minden állomáson tartogathat meglepetéseket.

Wolf Hoffmann a jubileum apropóján így fogalmazott:

Felfoghatatlan, hogy az Accept 50. évét ünnepeljük... A rajongók évtizedeken át tartó támogatása lenyűgöző, alig várjuk, hogy ezt a történelmi mérföldkövet velük együtt éljük át!

Jubileumi turné: Budapest sem marad ki

A körút különleges vendégei a méltán neves Dynazty és a Tailgunner lesznek, a konvoj december 6-án gördül be Budapestre, egészen pontosan a Barba Negrába, ahol a hazai rajongók élőben ünnepelhetik a zenekart. Az Accept korábban is többször fellépett Magyarországon, és mindig meghatározó koncertet adtak. A mostani jubileumi show is várhatóan elementáris erejű lesz.