Utoljára látható a Mozart két mesterművéből készült opera

Mozart operájában a kapzsi Don Pippo ahelyett, hogy gyámleányát, Celidorát annak szerelméhez, Biondellóhoz adná, egy idős római grófnak, a széplelkű Lionettónak szánja, hogy cserébe megszerezze annak gyámleánya, Lavina kezét és hozományát, akibe a márki titkára, Calandrino szerelmes. Don Pippo kettős esküvőt tervez, és ennek érdekében előbb Celidorát, majd Lavinát is vártornyába zárja. A kétségbeesett fiatal szerelmesek végül a szolgálók, Auretta és Chichibio segítségével menekülnének szorult helyzetükből.

Részlet Mozart A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény című alkotásából (Forrás: Operaház)

Mozart a Szöktetés a szerájból sikerét követően két nagy, olasz nyelvű opera megírásába is belekezdett, ezeket azonban sosem fejezte be: figyelmét előbb zenekari művek, majd a Figaro lakodalma kötötte le.

Az 1783-as A kairói lúd és az egy évvel később komponált A rászedett vőlegény elkészült részei Mozart zsenialitásának egészen egyedi megnyilvánulásai: ezek közé tartozik A rászedett vőlegény minden átmenet nélkül kvartettbe torkolló nyitánya vagy Chichibio alig egyperces áriája, ami a Don Giovanni híres Pezsgőáriájánál is rövidebb.

A töredékeket Ókovács Szilveszter 35 évvel ezelőtti ötlete nyomán Németh Pál, a Savaria Barokk Zenekart alapító és vezető fuvolaművész-karmester dolgozta egy művé. Az így elkészült pasticcio 2019-es ősbemutatója az Eiffel Műhelyház első premierje is volt egyben. Toronykőy Attila rendezése még ugyanebben az évben látható volt az OperaVision online közvetítésében, és meghívást kapott a Szentpétervári Kamaraopera fesztiváljára is.