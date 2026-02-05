mozarteiffel műhelyházopera

Utoljára látható a Mozart két mesterművéből készült opera

A Figaro lakodalma és a Così fan tutte előfutáraként is értelmezhető, számos érdekes és ritkán hallható mozarti motívumot tartogató vígopera, A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény február 20-án és 22-én látható utoljára a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában. Toronykőy Attila rendezésének főbb szerepeit Kovács István, Balga Gabriella, Yanis Benabdallah és Balczó Péter alakítja, az Opera Zenekart Németh Pál vezényli.

2026. 02. 05.
Mozart operájában a kapzsi Don Pippo ahelyett, hogy gyámleányát, Celidorát annak szerelméhez, Biondellóhoz adná, egy idős római grófnak, a széplelkű Lionettónak szánja, hogy cserébe megszerezze annak gyámleánya, Lavina kezét és hozományát, akibe a márki titkára, Calandrino szerelmes. Don Pippo kettős esküvőt tervez, és ennek érdekében előbb Celidorát, majd Lavinát is vártornyába zárja. A kétségbeesett fiatal szerelmesek végül a szolgálók, Auretta és Chichibio segítségével menekülnének szorult helyzetükből.

Mozart
Részlet Mozart A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény című alkotásából (Forrás: Operaház)

Mozart a Szöktetés a szerájból sikerét követően két nagy, olasz nyelvű opera megírásába is belekezdett, ezeket azonban sosem fejezte be: figyelmét előbb zenekari művek, majd a Figaro lakodalma kötötte le. 

Az 1783-as A kairói lúd és az egy évvel később komponált A rászedett vőlegény elkészült részei Mozart zsenialitásának egészen egyedi megnyilvánulásai: ezek közé tartozik A rászedett vőlegény minden átmenet nélkül kvartettbe torkolló nyitánya vagy Chichibio alig egyperces áriája, ami a Don Giovanni híres Pezsgőáriájánál is rövidebb. 

A töredékeket Ókovács Szilveszter 35 évvel ezelőtti ötlete nyomán Németh Pál, a Savaria Barokk Zenekart alapító és vezető fuvolaművész-karmester dolgozta egy művé. Az így elkészült pasticcio 2019-es ősbemutatója az Eiffel Műhelyház első premierje is volt egyben. Toronykőy Attila rendezése még ugyanebben az évben látható volt az OperaVision online közvetítésében, és meghívást kapott a Szentpétervári Kamaraopera fesztiváljára is.

Az idei évadban Balga Gabriella kamaraénekes (Celidora), Heiter Melinda (Lavina), az operastúdiós Pál Botond (Biondello) és Zemlényi Eszter (Auretta) csatlakozik új beállóként Kovács István kamaraénekes (Don Pippo), Balczó Péter (Lionetto), Yanis Benabdallah (Calandrino) és Fülep Máté (Chichibio) a produkcióban már összeszokott csapatához. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) ezúttal is Németh Pál vezényli.

Azoknak, akik szeretik Mozart olyan híres olasz nyelvű operáit, mint a Figaro lakodalma, a Don Giovanni vagy a Così fan tutte, amelyek mindegyike szerepel a Magyar Állami Operaház jelenlegi évadának műsorán, minden bizonnyal izgalmas élményt kínál a szerző ritkán hallható műveiből készült teljes értékű, egyben szórakoztató színpadi produkció.

 

